İnan Güney Tutuklandı: İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında 17 Kişi

Soruşturma ve suçlamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte toplamda 17 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlamalarıyla soruşturma devam ediyor.

Gözaltı süreci ve hakimlik kararı

Polis ekipleri, şüphelileri 15 Ağustos tarihinde gözaltına aldı. İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerin işlemleri burada tamamlandı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 20 şüphelinin sorguları tamamlandı. Hakimlik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in de aralarında bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına, diğer 3 şüpheli hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza atmak biçiminde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına karar verdi.

Daha önce adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edilen 24 şüpheli de yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Buna göre, hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan şüpheli sayısı 27'ye ulaştı.

Tutuklanan ve adli kontrol uygulanan isimler

Dosya kapsamında tutuklanan isimler şu şekilde: Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, Güney'in Özel Kalem Müdürü Seyhan Özcan, Güney'in eniştesi İsmail Akkaya, Güney'in şoförü Deniz Göleli, Mahir Gün, Mehmet Kaya, Esma Bayrak, Güngör Bozkurt, Güney'in koruması Veysel Eren Güven, İmamoğlu'nun şoförü Recep Cebeci, İBB Başkan Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un akrabası İbrahim Can Yaman, Hasan Yalaz, Yunus Göçer, Alper Yıldırım, Duygu Fikirli, Zekai Kırat ve Yusuf Yüce.

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan isimler ise şöyle: Güney'in ablası Sabriye Akkaya, İBB Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman, MEDYA AŞ Görsel Yayınlar Koordinatörü Nazlı Dalar, firari şüpheli Emrah Bağdatlı'nın kardeşi Özge Bağdatlı, Bora Aramacı, Aysun Vural, Hasan Erkan Kabakçı, Asraf Engin Güner, Ersan Şık, Nurul Taha Yüksel, Şükrü Fındık, Burak Karakuş, Alican Ayvataş, Mustafa Serez Yerli, Erdal Akbay, Mehmet Akif Bulut, Çiğdem Nasuhbeyoğlu, Ümit Karakaya, Ferda Yıldız Selbasan, Kazım Eren Sönmez, Ahmet Bozkurt, Mesut Taşkın, Tuğba Koçak, Utku Doğruyol, Hare Dinçer, Tarık Bora, Mehmet Türkoğlu.