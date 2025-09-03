İnan Van'da: "Gazze'nin Hesabını Biz Soracağız"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan gençlerle bir araya geldi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Van programı kapsamında Van Organize Sanayi Bölgesi, Van Ticaret ve Sanayi Odası ve Memur-Sen Van İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Edremit ilçesindeki Uygulama Otelinde gençlerle buluştu.

İnan, konuşmasında AK Parti öncesi dönemde öğrencilerin üniversitelerde yaşadığı zorluklara değinerek, başörtülü öğrencilerin üniversitelere alınmadığı, kampüse gidenlerin çeşitli vesayet kurumlarının etkisindeki akademisyenler tarafından mobbinge uğradığı ve fişlendiği dönemlerin yaşandığını hatırlattı.

Bugün ise herkesin inancını, dilini ve ırkını özgürce ifade edebildiğini, her türlü giyim tarzıyla kamusal hayatta yer alabildiğini belirten İnan, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinin özgür bir ülke olduğunu, AK Parti Türkiye'sinin özgür bir ülke olduğunu hatırlatmamız gerekiyor." dedi ve bu kazanımların zor bir mücadelenin sonucu olduğunu vurguladı.

Gençlere seslenen İnan, küresel dayatmalara karşı uyardı: LGBT yardakçılığı gibi kampanyaların her yerde olduğunu, buna itiraz ettiklerini ancak sosyal medya kampanyalarının bazen bu akımların algoritmalarını güçlendirdiğini söyledi.

İnan, Gazze'deki duruma ilişkin ise sert ifadeler kullandı. Bugün Gazze nüfusunun yüzde 80'inin 18 yaş altı olduğuna dikkat çekerek, "Parçalanan insanların bedenlerini görüyorsunuz değil mi? Katil siyonistler tarafından hastanelerde bombalanan insanlar bugün ciddi bir şekilde trajedi yaşadı" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Bugün onların acısını geri döndüremeyiz ama onların hesabını soracak ümmetin çocukları bizleriz. Onların acısını geri getiremeyiz, yitirdiğimiz canları geri getiremeyiz ama katil, soykırımcı şebekeden hesap soracak ülke biziz."

Uluslararası camianın Gazze'deki katliama göz yumduğunu söyleyen İnan, haksızın güçlü olduğu bir dönemde iki yüzlülüğe dikkat çekti ve gençlerden bu düzene karşı güçlü itirazı kalplerinden çıkarmamalarını istedi. AK Parti'yi mazlumların ve mağdurların yürüyüş noktası olarak nitelendirdi.

İnan ayrıca, "Biz Gazze'de yitirdiğimiz onca canın hesabını soykırımcı çeteden hep birlikte soracağız" ifadelerini kullanarak, Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan dışında Filistin davasının yılmaz savunucusu olarak başka bir ülke göremediklerini belirtti. İnan, merhamet ve insanlık duruşundan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

2023 seçimlerine de değinen İnan, o dönemde muhalefetin tek gündeminin "Suriyelileri gönderin" olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ise bu yola tevessül etmediğini ve "Onlar bize emanet." dediğini aktardı. Konuşmasında Sednaya Hapishanesi görüntelerine atıfta bulundu.

Programda ayrıca, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Müküs, AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti İstanbul Milletvekili Büşra Paker, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer, AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Volkan Demirel, İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Gültepe, partililer ve gençler hazır bulundu.

İnan, konuşmasını Van'da geçirdikleri akşam için teşekkür ederek, bu ortamı Cumhurbaşkanına ilk fırsatta anlatacağını belirtti.

