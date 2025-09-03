İnan: Van'dan Yükselen Ses 'Terörsüz Türkiye' Umudu

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, Edremit'teki Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenen 'Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' programında konuştu. İnan, Van'ın ülke için taşıdığı stratejik önemi ve AK Parti'nin vizyon projelerini paylaştı.

Milli yatırımlar, bayrak ve umut

İnan, 'Bir zamanlar girilmez denilen dağlarda artık milli yatırımlarımız yükseliyor. Bir zamanlar çıkılamaz denilen sınır hattında bugün Türk bayrağı en yüksek gururla dalgalanıyor. Buradan, Van'dan yükselen ses, sadece bu şehre değil, tüm Türkiye'ye umut veriyor.' ifadelerini kullandı.

'Türkiye Yüzyılı' ve 'Terörsüz Türkiye' vizyonu

İnan, 'Türkiye Yüzyılı'nın siyasi bir slogan olmadığını, çocukların güvenle sokakta oynayabilmesi ve gençlerin umutla geleceğe bakabilmesi anlamına geldiğini vurguladı. 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bu vizyonun en önemli unsurlarından biri olduğunu belirtti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürecin merkezinde olduğunu söyledi.

AK Parti'nin hizmet anlayışı ve kadroları

Konuşmasında AK Parti'yi 'Türkiye'nin en büyük ailesi' olarak tanımlayan İnan, partinin yoksulun ve garibanın yanında olduğunu, halka hizmeti Hakk'a hizmet anlayışıyla yürüttüklerini dile getirdi. AK Parti'nin 2002'den bu yana mega projelere imza attığını ve 25 yıla sığdırılan büyük icraatlara dikkat çekti.

Güvenlik, dış politika ve kararlılık

İnan, Türkiye'nin hem sınırları içinde hem dışında barış, güvenlik ve istikrar kuşağı kurma kararlılığını vurgulayarak, ülkenin çevresindeki tehditlere karşı gerekli kudret, basiret ve tecrübeye sahip olduklarını ifade etti.

Yerel mesajlar ve yatırımlar

AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, 'Genel merkezimiz, şehrimizdeki çalışmaları yerinde izlemek ve katkı sunmak için bugün buradalar. Hükümetimizle, teşkilatımızla ve milletvekillerimizle canla başla çalışıyoruz. Şu anda Van'da 120 milyar liranın üzerinde bir yatırım var.' dedi. Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ise sivil toplum örgütleri, dernekler ve meslek odalarıyla bir araya geleceklerini belirtti. AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas da partinin sahada olduğunu ve 'kin ve nefret siyaseti' bulunmadığını vurguladı.

Program katılımcıları

Programa AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, MKYK üyesi ve Genel Sekreter Yardımcısı Ceren Tuncer, Genel Sekreter Yardımcısı Kenan Volkan Demirel ile çok sayıda partili katıldı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan (ortada),Edremit ilçesindeki Uygulama Oteli Konferans Salonunda düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları" toplantısına katıldı. AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas (solda) ve AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu (sağda) açıklamalarda bulundu.