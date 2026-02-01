İncirliova'da Sağanak Uyarısı: Başkan Kaya'dan Sahada Tedbir Mesajı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yüksek yağış uyarısı üzerine İncirliova ilçesinde olası risklere karşı sahada önlemler artırıldı. Yetkililer, muhtemel sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerin koordineli şekilde yürütüldüğünü duyurdu.

AFAD Koordinasyon Toplantısı

Uyarı kapsamında düzenlenen AFAD Koordinasyon Toplantısına Kaymakam İlhan Abay başkanlık etti. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik, kamu kurumlarının müdürleri ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya katıldı.

Toplantıda muhtemel sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı alınacak önlemler ele alındı ve kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Yetkililer, riskli bölgeler başta olmak üzere ilçe genelinde gerekli tedbirlerin sahada uygulanmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

Başkan Kaya'nın Açıklaması

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sürecin yakından takip edildiğini belirterek: "İlgili tüm birimlerimizle birlikte sahada gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi.

