İncirliova'da Sağanak Uyarısı: Başkan Kaya'dan Sahada Tedbir Mesajı

İncirliova'da yüksek yağış uyarısı sonrası AFAD koordinasyon toplantısı yapıldı; Başkan Aytekin Kaya, tüm birimlerle sahada tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 14:57
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 14:57
İncirliova'da Sağanak Uyarısı: Başkan Kaya'dan Sahada Tedbir Mesajı

İncirliova'da Sağanak Uyarısı: Başkan Kaya'dan Sahada Tedbir Mesajı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yüksek yağış uyarısı üzerine İncirliova ilçesinde olası risklere karşı sahada önlemler artırıldı. Yetkililer, muhtemel sel ve su baskınlarına karşı tedbirlerin koordineli şekilde yürütüldüğünü duyurdu.

AFAD Koordinasyon Toplantısı

Uyarı kapsamında düzenlenen AFAD Koordinasyon Toplantısına Kaymakam İlhan Abay başkanlık etti. Toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Hasan Çelik, kamu kurumlarının müdürleri ile İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya katıldı.

Toplantıda muhtemel sel, su baskını ve diğer olumsuzluklara karşı alınacak önlemler ele alındı ve kurumlar arası koordinasyonun önemi vurgulandı. Yetkililer, riskli bölgeler başta olmak üzere ilçe genelinde gerekli tedbirlerin sahada uygulanmaya devam ettiği bilgisini paylaştı.

Başkan Kaya'nın Açıklaması

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, sürecin yakından takip edildiğini belirterek: "İlgili tüm birimlerimizle birlikte sahada gerekli tedbirleri almaya devam ediyoruz" dedi.

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BEKLENEN YÜKSEK YAĞIŞ UYARISI SONRASI MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI SAHADA...

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BEKLENEN YÜKSEK YAĞIŞ UYARISI SONRASI MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI SAHADA TEDBİRLER ARTIRILIRKEN, İNCİRLİOVA BELEDİYE BAŞKANI AYTEKİN KAYA "İLGİLİ TÜM BİRİMLERİMİZLE BİRLİKTE SAHADA GEREKLİ TEDBİRLERİ ALMAYA DEVAM EDİYORUZ" DEDİ.

AYDIN'IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE BEKLENEN YÜKSEK YAĞIŞ UYARISI SONRASI MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI SAHADA...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Alaşehir'de Adliye Sarayı İhalesi 2 Şubat 2026'da; Polis Merkezi 2026 Yatırım Programında
2
Kayseri'de Grip Artışı: Geçmeyen Öksürüğe Akgünlük Sakızı Tavsiyesi
3
Köyceğiz Kaymakamlığı ve Türk Kızılay’ı Kan Bağışı Çağrısı — 2 Şubat 2026
4
Yüreğir'de Sel Müdahalesi: Ali Demirçalı'dan Vatandaşlara Destek
5
Grip ve Geçmeyen Öksürüğe Doğal Çözüm: Akgünlük Sakızı
6
TOKİ'de Kura Süreci: 41 İlde 144.258 Konutun Sahipleri Belirlendi
7
Mehmet Ali Ağca’nın Arşiv Görüntüleri: Detaylı Bakış

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları