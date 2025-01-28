Indiana'da Silahlı Saldırıda 2 Ölü, 2 Polis Yaralı

Indiana'da Silahlı Saldırı Şoku

ABD'nin Indiana eyaletinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda, Elkhart bölgesindeki bir markette 2 kişi hayatını kaybetti. Olayda saldırgan da dahil olmak üzere toplamda 3 kişi öldü ve 2 polis memuru yaralandı.

Yetkililerden Açıklama

Silahlı saldırıya dair açıklama yapan yerel yetkililer, olayın detayları hakkında bilgi verdi. Saldırganın etkisiz hale getirildiği ve yaralı polis memurlarının durumu hakkında herhangi bir yaşam tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

Toplumda Hüzün Hakim

Polis yetkilisi Dan Milanese, "Böyle trajik bir olay yaşandığında toplumumuzda hissedilen acıyı kelimelerle ifade etmek mümkün değil." diyerek, olayın yarattığı derin üzüntüyü dile getirdi.