İnebolu'da Kayıp İmamın Cesedinin Bulunduğu Araç Uçurumdan Çıkartıldı

İnebolu'da kayıp imam İlker Topaloğlu’nun cesedinin bulunduğu gri otomobil, yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkarılarak yediemine çekildi.

Yayın Tarihi: 03.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 03.11.2025 22:29
İnebolu'da Kayıp İmamın Cesedinin Bulunduğu Araç Uçurumdan Çıkartıldı

İnebolu'da kayıp imamın cesedinin bulunduğu araç uçurumdan çıkarıldı

Gri otomobil sahil kenarında bulunup uzun uğraşla yediemine çekildi

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde iki gündür kayıp olarak aranan ve deniz kıyısında bulunan imamın cesedinin olduğu araç, yapılan incelemelerin ardından uçurumdan çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, İnebolu ilçesi Güneşli köyünde iki yıldır imam hatip olarak görev yapan İlker Topaloğlu (27), 1 Kasım Cumartesi akşamı İnebolu ilçe merkezine geldi. Daha sonra arkadaşının yanından ayrılan İlker Topaloğlu’ndan bir daha haber alınamadı. İhbar üzerine Topaloğlu için arama çalışması başlatıldı.

Yapılan aramalar neticesinde İnebolu-Abana karayolu İskelle mevkiinde sabah saatlerinde deniz kenarında gri renkli bir otomobil olduğu tespit edildi. Aracın yaklaşık 100 metre uçurumdan deniz kıyısına yuvarlandığı ve içerisinde de İlker Topaloğlu’nun cansız bedeninin olduğu belirlendi.

Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından uçuruma yuvarlanan araç, uzun uğraşlar sonucunda bulunduğu yerden çıkartılarak yediemin otoparkına çekildi. Yaklaşık 100 metrelik uçurumdan çıkartılan aracın hurda yığınına döndüğü görüldü.

İlker Topaloğlu’nun cenazesinin Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılacak otopsinin ardından memleketi Balıkesir’in Edremit ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN VE DENİZ KIYISINA YUVARLANMIŞ HALDE...

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN VE DENİZ KIYISINA YUVARLANMIŞ HALDE BULUNAN İMAMIN CESEDİNİN OLDUĞU ARAÇ, YAPILAN ÇALIŞMALAR NETİCESİNDE UÇURUMDAN ÇIKARTILDI.

KASTAMONU’NUN İNEBOLU İLÇESİNDE İKİ GÜNDÜR KAYIP OLARAK ARANAN VE DENİZ KIYISINA YUVARLANMIŞ HALDE...

İLGİLİ HABERLER

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Esad Hasan Şeybani 21 Muhalif Diplomatı Görevine İade Etti
2
Düzce’de 116 Sürücüye Abart Egzoz ve Gürültü Cezası — Ekim 2025
3
Karatay'a Yeni Aile Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi Açıldı
4
Antalya'da 15 Katlı Binada 5. Katta Patlama ve Yangın: 1 Yaralı
5
Aksaray'da Jandarmanın Operasyonu: 3 Tefeci Tutuklandı
6
Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut
7
Aydın’da Kaçak Sigara Operasyonu: 260 Bin Dolu Makaron Ele Geçirildi

2025-2026 Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet Takvimi ve Kandil Tarihleri

Kademeli Emeklilik Ne Zaman? EYT'yi Kıl Payı Kaçıranlar 2026'yı mı Bekliyor?

Kasım 2025 Kira Artış Oranı Belli Oldu: TÜİK Ekim TÜFE %38,36

İBB Bursu Sonuçları 2025 Ne Zaman Açıklanacak?

10 Kasım 2025: Okullar Tatil mi? İlkokul, Ortaokul, Lise ve Üniversiteler İçin Açıklama

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut: İstanbul, Ankara, İzmir'e Kaç Konut Verilecek?

Meteoroloji Uyardı: Pastırma Sıcakları Bitiyor — 32 İlde Sağanak Alarmı

TES Resmileşti: 2026'da Maaşlardan %3 Zorunlu Kesinti Başlıyor

EPDK Açıkladı: 2026'da Elektrik Faturalarında Devlet Desteği — 4 bin kWh Limiti

Emeklilik Borçlanmasında 200 Bin TL Fırsat: Prime Tavan ve Oranlar Değişiyor

TOKİ 500 Bin Konut: Başvuru Ücreti 5 Bin TL ve Takvim

Kış Lastiği Zorunluluğu Öne Çekildi: 15 Kasım 2025'te Başlıyor