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İnegöl Belediye Başkanı Taban'dan Örnek Davranışa Kask Hediyesi

İnegöl'de sigara izmaritini cebine koyan gence kask hediye eden Başkan Taban, çevre bilincine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 02.10.2024 23:24
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:24
İnegöl Belediye Başkanı Taban'dan Örnek Davranışa Kask Hediyesi

İnegöl'de Çevre Bilincine Ödül

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, çevre temizliğine örnek bir davranış sergileyen gençlere teşvik amaçlı kask hediye etti. Bursa'da meydana gelen olayda, sigara izmaritini kamuya atmayıp cebine koyan Enes Kaya, sosyal medyada büyük takdir topladı.

Başkan Taban'dan Teşekkür

Başkan Taban, "Çok güzel hareketler bunlar. Bir de kaskın olsa daha da güzel olurdu kardeşim." diyerek gence destek verdi. İnegöllüler, Başkan'a "Kaskını da siz hediye edin." şeklinde yorumlar yaptı. Bunun üzerine, genç mecliste ağırlanarak kask hediye edildi.

Çevre Koruma Uygulamaları Devam Ediyor

Meclis ziyareti sırasında konuşan Taban, "Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bu iş Allah'ın izniyle olacak, kirletmeyen bir toplum ile süreci çok daha güzel bir noktaya taşıyacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı. Ayrıca, çevre sağlığını korumak amacıyla İnegöl Belediyesi Zabıta ekipleri de sigara izmariti atan kişilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Enes'in gösterdiği dikkatli davranış, sosyal medyada birçok kullanıcı tarafından paylaşılarak daha geniş kitlelere ulaştı. Bu tür uygulamalar, kentteki çevre bilincini artırmayı hedefliyor.

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