İnegöl Belediyesi 2025’i Değerlendirdi, 2026 Hedeflerini Oylat’ta Belirledi

İnegöl Belediyesi 2025’i değerlendirdi, 2026 hedeflerini Oylat’ta masaya yatırdı

İnegöl Belediyesi’nin geleneksel yıllık değerlendirme ve istişare toplantısı bu yıl Oylat Kaplıcalarında gerçekleştirildi. Çağlayan Otel’de sabah saatlerinde başlayan ve gün boyu devam eden programa; Belediye Başkanı Alper Taban, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, İnegöl Belediyesi’nin daire müdürleri ile basın mensupları katıldı.

Toplantının içeriği ve sunumlar

Toplantıda daire müdürleri, 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmaları ve 2026 yılı hedeflerini meclis üyelerine sundular. Programda geride kalan yılın kapsamlı bir değerlendirmesi yapıldı; aynı zamanda önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası ele alındı.

Başkan Taban’dan Oylat vurgusu

Başkan Alper Taban, toplantının amacını geçmiş yılı sağlıklı şekilde analiz etmek ve gelecek süreci doğru planlamak olarak tanımladı. Taban konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Bu yıl toplantımızı Oylat’ta gerçekleştirmek istedik. Oylat, İnegöl’ün turizm yönünde en güçlü alanlarından biri. Buraya yeni yatırımlar kazandırmak için çalışmalar yürütüyoruz. Geçen dönemde şelale yolu olarak bilinen orman yolunun yapımı için Orman Müdürlüğümüz ve Bakanlığımızdan destek almıştık. Son dönemde özellikle günübirlik ziyaretçi sayısında ciddi bir artış olduğunu görüyoruz.”

Taban ayrıca bölgeye yeni tesis ve otel yatırımları kazandırma hedefini paylaştı: “Bu bölge içerisinde yeni bir tesis, yeni bir otel yapımıyla ilgili çalışmalarımız var. İnşallah bu yıl, eski büyük otelin bulunduğu alanda yeni bir otel projesinin yapımına başlamayı hedefliyoruz. Oylat Mağarası çok özel bir mağara. Burada bir yatırımcı ve işletici var ancak bunun yeterli olmadığını düşünüyorum. Bu alanın kapısında kuyruk olması lazım. Yapacağımız iyileştirmelerle daha fazla vatandaşımızın bu alanları gezdiği, İnegöl’ün köftesini yediği, kaplıcasında kaldığı, mobilyasına baktığı bir ortam oluşturmak istiyoruz.”

2025 yılı değerlendirmesi ve bütçe yaklaşımı

2025 yılının zorluklarına değinen Başkan Taban, “2025 yılı acısıyla tatlısıyla, sevinciyle üzüntüsüyle geride kaldı. Ülkemiz adına kolay bir yıl olmadı, zor bir yol oldu. Seller ve orman yangınları hepimizi çok üzdü. Bu konularda çok daha dikkatli olmamız gerekiyor.” sözleriyle yılın muhasebesini paylaştı.

Bütçe disiplininin önemine işaret eden Taban, “Yıl içerisinde yatırım yapabilmek için bütçe hedeflerinin doğru şekilde gerçekleşmesi gerekiyor. Bu noktada bütçelerimizin, tahmin ettiğimiz ve hedeflediğimiz şekilde gerçekleştiğini öngörüyoruz.” dedi.

Yerel yönetimde uyum ve önümüzdeki süre

Yerel yönetimde ortak akla vurgu yapan Taban, belediye meclisindeki uyuma dikkat çekti: “Bizler İnegöl’den mesulüz. İnegöl için, halkımız için gayret ediyoruz. Belediye Meclisi olarak aldığımız kararların hemen hemen tamamı oy birliğiyle geçiyor. Bu da ortaya konulan hizmetlerde ortak emeğin göstergesidir.”

Konuşmasının sonunda kurumun geçmişine ve önlerindeki süreye değinen Taban, “İnegöl Belediyesi 2026 yılı itibarıyla 156 yaşında. 156 yıldır ayakta olan bu kurumda bizler de kendimizi sürekli iyileştirmeye çalışıyoruz. Zaman çok hızlı geçiyor. Önümüzde yaklaşık 3 yıl var. Bu süre içerisinde neleri tamamlayabilirsek, verdiğimiz sözleri ne kadar hayata geçirebilirsek bizim için o kadar faydalı olacak.” ifadelerini kullandı.

Sunumlar, değerlendirme ve ödüller

Açılışın ardından daire müdürleri, Başkan Taban ile başkan yardımcıları ve tüm meclis üyelerinin önünde 2025 çalışmalarına ilişkin sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumlar akşam 18.00’de sona erdi ve ardından Başkan Taban meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Meclis üyeleri, yapılan sunumları puanlandırarak en iyi sunumu yapan daire müdürünü belirledi. Oy çokluğuyla; Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Önder Kılıç birinci, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Osman Kalkan ikinci, Fen İşleri Müdürü Yakup Can üçüncü seçildi. Hediyeleri meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi.

İNEGÖL BELEDİYESİ’NİN HER YIL GELENEKSEL OLARAK GERÇEKLEŞTİRDİĞİ YILLIK DEĞERLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI, BU YIL ŞİFALI SULARI VE DOĞAL GÜZELLİKLERİYLE ÖNE ÇIKAN OYLAT KAPLICALARI’NDA YAPILDI. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA