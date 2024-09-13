İnegöl Belediyesi, Çevre Kirleticilere Cezasıyla Gözdağı Verdi

İnegöl'de Çevre Kirletenlere Sert Cevap

İnegöl Belediyesi, çevre temizliğine dikkat çekmek amacıyla araçlarından sigara izmariti atanları kayıt altına aldı.

Zabıta Ekipleri Harekete Geçti

Şehrin çeşitli noktalarında yer alan İzleme ve Değerlendirme Merkezi'ne bağlı kameralar sayesinde, Zabıta ekipleri çevreyi kirleten 248 kişiyi tespit etti.

Ceza Miktarı Dikkat Çekti

Bu kişilere toplamda 508 bin 896 lira ceza kesildi. Belediyenin "Kimsenin bu güzel şehri kirletmeye hakkı yok" sloganıyla yürüttüğü bu kampanya, topyekûn bir temizlik çağrısı olarak değerlendiriliyor.