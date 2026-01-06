İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri — Espina Hande Ayas Katıldı

İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri

İnegöl Belediyesi, toplumda otizm farkındalığını artırmayı hedefleyen bir seminer düzenledi. Etkinlikte, otizmli araştırmacı ve yazar Espina Hande Ayas konuşmacı olarak yer aldı ve eğitimde yeni yaklaşımlar tartışıldı.

Seminerin içeriği

İnegöl Belediyesi Arge Müdürlüğü tarafından organize edilen program, Pazartesi akşamı İnegöl Belediyesi Hizmet Binası çok amaçlı salonunda gerçekleştirildi. Seminerde NRM Çerçevesinde Zihinsel İşleyiş, Nöroçeşitlilik ve Eğitimde Yeni Yaklaşım başlığı altında zihinsel işleyişin farklı boyutları, eğitimde kapsayıcı modeller ve nöroçeşitliliğin toplumsal yaşamdaki yeri kapsamlı biçimde ele alındı.

Etkinliğe, özellikle otizmli bireylerin aileleri, özel eğitim öğretmenleri ile ilk ve anaokulu öğretmenlerinin ağırlıklı olduğu bir katılım oldu. Konuşmacı Espina Hande Ayas, kendi deneyimlerinden yola çıkarak otizme yaklaşımın nasıl olması gerektiğini anlattı; Ayas, otizmi "normalleştirmek"ten ziyade bireyin zihinsel işleyişini anlamaya ve farklılıkları kabul etmeye vurgu yaptı.

Başkan yardımcısının mesajı ve kapanış

İnegöl Belediye Başkan yardımcısı Emin Dündar sahneye çıkarak kısa bir selamlama konuşması yaptı ve şunları söyledi: "Çok keyifli ve anlamlı bir seminerde, otizmle ilgili çok güzel bilgiler edinmiş olduk. Burada otizmli bireyleri sadece anlamaya çalışmak, toplumun davranış kalıpları içerisinde uyarlamaya zorlamamak gerektiği sonucu ben çıkardım bu akşam. Kıymetli hocamıza, bu akşam buraya gelip salonu dolduran katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum".

Konuşma sonunda, gecenin anısına Espina Hande Ayas'a bir hediye takdim edildi. Etkinliğin kapanışında ise tüm seminer katılımcılarına yazarın kitabı hediye edildi ve Ayas, salon çıkışında kitapları okuyucular için tek tek imzaladı.

İNEGÖL BELEDİYESİ, OTİZMLİ ARAŞTIRMACI YAZAR ESPİNA HANDE AYAS’IN KONUŞMACI OLARAK KATILDIĞI "NRM ÇERÇEVESİNDE ZİHİNSEL İŞLEYİŞ, NÖROÇEŞİTLİLİK VE EĞİTİMDE YENİ YAKLAŞIM" SEMİNER DÜZENLEDİ. GÖKÇİN ÖDÜL-BURSA/İHA