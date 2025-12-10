DOLAR
İnegöl'de Botanik Park'a Yeni Nikah ve Etkinlik Salonları İçin Geri Sayım

İnegöl Belediyesi, Botanik Park’ta 100, 200 ve 700 kişilik salonlar ile 317 araçlık otopark içeren nikah ve etkinlik projesinin ihale hazırlığını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:08
İnegöl Belediyesi, Botanik Park’ta kente modern ve doğayla iç içe bir sosyal yaşam alanı kazandırmak amacıyla yeni bir projeye başladı. Proje kapsamında yeni nikah ve etkinlik salonları ile çok amaçlı alanlar inşa edilecek; ihale aşamasına gelinen çalışmanın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Projede neler yer alıyor

Botanik Park, hazırlanacak uygulama ile özel günlere ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak şekilde yeniden tasarlanacak. Modern mimarisi ve ferah tasarımıyla dikkat çeken alanda farklı kapasitelere sahip birden çok mekân bulunacak. Projenin en önemli özelliklerinden biri farklı büyüklükte yeni nikah salonlarını içermesi ve ilçe halkına sunulacak yeni hizmet alanları oluşturmasıdır.

Proje kapsamında yer alacak başlıca alanlar: 100, 200 ve 700 kişilik nikah salonları, özel toplantı salonu, Gastro Kafe, Cam Etkinlik Salonu, Açık Nikah Alanı ve 317 araçlık otopark.

İhale için gün sayıyor

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, projenin şehrin önemli ihtiyaçlarını karşılayacağını belirterek ihale sürecinin yakında gerçekleştirileceğini duyurdu. Başkan Taban, "Burada yer alacak salonlarda, kültür sanat etkinliklerimiz için de yeni bir sahne elde etmiş olacağız. Nikah merkezi ve çok amaçlı salonun da içerisinde yer aldığı çalışmayı ihale etmek üzereyiz. Projenin şehrimizin sosyal yaşamına önemli bir değer katacağına inanıyoruz. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Botanik Park, İnegöllülerin özel günlerini daha konforlu, modern ve doğal bir ortamda gerçekleştirebilecekleri önemli bir merkez haline gelecek" dedi.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından Botanik Park, İnegöl halkının özel günlerine ve kültürel etkinliklerine ev sahipliği yapacak, modern ve doğayla uyumlu bir merkez olarak hizmete girecek.

