İnegöl’de nacakla oynayan 7 yaşındaki çocuğun parmağı kopma noktasına geldi

İnegöl’de nacak kazası: 7 yaşındaki çocuğun parmağı kopma noktasına geldi

Olay saati ve müdahale

Olay, 15.30 sıralarında Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Hocaköy mahallesinde meydana geldi.

Bahçede oynayan Sadık K. (7), yerde bırakılan nacakla oynarken odun kesmek için nacağı havaya kaldırdı ve eline vurdu. Çocuğun sağ elinin baş parmağı kopma noktasına gelerek kanlar içinde kaldı.

İlk olarak özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan küçük çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

