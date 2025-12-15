İnegöl'de okul müdürü öğrenciyi darp etti: Tutuksuz yargılama

Olayın ayrıntıları

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda, bayrak töreni sırasında bir müdürün 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.’yi yakasından tutup yere savurduğu görüntüler gündeme geldi. Olayda adı geçen okul müdürü ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç. hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma ve idari işlem

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi. Açıklamada ayrıca konuyla ilgili olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edileceği bildirildi.

Kamuoyunun, soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin gelişmeler doğrultusunda bilgilendirileceği kaydedildi.

Adli süreç

Okul müdürü Mustafa Ç., Cumhuriyet Savcılığına giderek ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

