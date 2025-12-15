DOLAR
42,69 0%
EURO
50,2 -0,02%
ALTIN
5.907,32 0%
BITCOIN
3.655.863,1 0,24%

İnegöl'de okul müdürü öğrenciyi darp etti: Tutuksuz yargılama

Bursa İnegöl'de Ömer Osman Çağlayan Ortaokulu müdürü Mustafa Ç., bayrak töreninde öğrenciyi itti. Görevden uzaklaştırılan müdür, savcıya ifade verip tutuksuz yargılanacak.

Yayın Tarihi: 15.12.2025 23:31
Güncelleme Tarihi: 15.12.2025 23:31
İnegöl'de okul müdürü öğrenciyi darp etti: Tutuksuz yargılama

İnegöl'de okul müdürü öğrenciyi darp etti: Tutuksuz yargılama

Olayın ayrıntıları

Bursa’nın İnegöl ilçesi kırsal Yeniceköy Mahallesindeki Ömer Osman Çağlayan Ortaokulunda, bayrak töreni sırasında bir müdürün 6’ncı sınıf öğrencisi Muhammed Emin K.’yi yakasından tutup yere savurduğu görüntüler gündeme geldi. Olayda adı geçen okul müdürü ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Mustafa Ç. hakkında işlem başlatıldı.

Soruşturma ve idari işlem

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bugün yerel ve ulusal basında yer alan talihsiz olay nedeniyle ilgili okulda görev yapan okul müdür vekili görevden alınmış; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri doğrultusunda kaymakamlık makamınca görevden uzaklaştırılmıştır." denildi. Açıklamada ayrıca konuyla ilgili olarak İnegöl Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ise idari soruşturma başlatıldığı ve sürecin titizlikle takip edileceği bildirildi.

Kamuoyunun, soruşturmanın seyri ve sonucuna ilişkin gelişmeler doğrultusunda bilgilendirileceği kaydedildi.

Adli süreç

Okul müdürü Mustafa Ç., Cumhuriyet Savcılığına giderek ifade verdi. İfadesi alınan Mustafa Ç.’nin tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BAYRAK TÖRENİNDE ÖĞRENCİSİNİ İTEREK YARALANMASINA NEDEN OLAN VE ÜLKE...

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BAYRAK TÖRENİNDE ÖĞRENCİSİNİ İTEREK YARALANMASINA NEDEN OLAN VE ÜLKE GÜNDEMİNE OTURAN OKUL MÜDÜRÜ SAVCILIĞA İFADE VERDİ.

BURSA'NIN İNEGÖL İLÇESİNDE BAYRAK TÖRENİNDE ÖĞRENCİSİNİ İTEREK YARALANMASINA NEDEN OLAN VE ÜLKE...

İLGİLİ HABERLER

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri'de Korkunç Kaza: Kaldırıma Çarpan Otomobil 200 Metre Savruldu — 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
2
Uşak'ta Kaza: Otomobil ile Hafif Ticari Çarpıştı, 6 Yaralı
3
100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi
4
Fatih'te 'yer işgali' tartışması esnaf kavgasına dönüştü: 3 gözaltı
5
Kırıkkale'de Şebeke Suyu Güvenli: Başkan Önal, Yeşil Vadi Raporlarını Açıkladı
6
Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı
7
Eskişehirli Anne Tuğba Gökmen, Filmden İlhamla Parfümör Oldu

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi

Gülşah Durbay Evli mi? Eşi ve Çocuğu Hakkında Gerçek

Survivor 2026 Başlıyor: Yayın Tarihi ve Sızan Kadro

Mevduat Faizinde Rüzgar Tersine Döndü: 1 Milyon TL’nin 32 Günlük Net Getirisi

Ankara Toplu Taşıma Fiyatları 2025: Tam ve Öğrenci Bilete %35 Zam

TOKİ Taksitleri Ne Zaman Başlıyor? 500 Bin Sosyal Konut Ödeme Planı

İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak? Yılbaşında Kar Beklentisi ve Resmi Açıklama