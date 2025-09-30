İnegöl'de Park Halindeki Sürücü Fenalaştı — Zabıta Hastaneye Kaldırdı

Olay yerinde hızlı müdahale ve güvenlik kamerası kayıtları

Bursa'nın İnegöl ilçesinde park halindeki bir otomobilin içinde fenalaşan sürücü, zabıta ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye sevk edildi.

Suat A., Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde park halindeki aracının içinde aniden hareketsiz bulundu.

Caddede devriye görevinde olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla sürücüyü araçtan çıkararak güvenli bir şekilde zabıta aracına bindirdi ve hastaneye götürdü.

Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Suat A., kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, Nsosyal hesabından, "Trafikte rahatsızlanan vatandaşımızı fark edip ilk müdahaleyi yaparak hastaneye ulaştıran Zabıta Müdürlüğü çalışanlarımızı tebrik ediyorum." paylaşımında bulundu.

Ekiplerin rahatsızlanan sürücüyü otomobilden çıkarıp hastaneye götürmek üzere zabıta aracına bindirdiği anlar, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamerasınca kaydedildi.