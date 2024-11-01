İnegöl'de Yangın: Anne ve 4 Çocuğu Hastaneye Sevk Edildi

İnegöl'de Trajik Yangın Olayı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Mahmudiye Mahallesi Latif Sokak'ta bulunan üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana gelen yangında bir anne ve 4 çocuğu dumandan etkilendi.

Yangının Sebebi Henüz Belirsiz

Henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı ve alevlerin hızla yayıldığı bildirildi. Çocukların çığlıklarını duyan 39 yaşındaki anne Nuriye Ç., yangını söndürmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca itfaiyeye haber vermek zorunda kaldı.

Hızla Müdahale Edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ancak dumandan etkilenen anne ile birlikte 6 yaşındaki Baran Ç., 10 yaşındaki Ecrin Ç. ve diğer iki çocuğu sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İncelemeler Devam Ediyor

Yangının çocukların yatak odasında çakmakla oynaması sonucu çıktığı ileri sürülürken, olayla ilgili detaylı incelemelerin sürdüğü belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerinde çıkan yangında dumandan etkilenen anne ile 4 çocuğu hastaneye kaldırıldı.