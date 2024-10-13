İnegöl Kafkas Spor Takımı Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

İnegöl Kafkas Spor'un Durumu

Nesine 3. Lig'de Uşakspor ile karşılaşan İnegöl Kafkas Spor futbol takımından 11 futbolcu ve 1 yönetici, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.

Hastaneye Kaldırılma Süreci

Dün Uşak'a gelen 25 kişilik kafilenin yerleştiği otelde, gece saatlerinden itibaren bazı bireylerde karın ağrısı, ishal ve kusma semptomları görüldü. Bu rahatsızlıklar nedeniyle futbolcular ve yöneticiler, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Sağlık Durumu ve İlgili Tahliller

Yapılan kontroller sonrasında futbolcuların ve yöneticinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ayrıca, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, kafilenin akşam yemeğinde tükettiği yemeklerden numune aldı.

İleriye dönük tüm gelişmelerin takip edileceği bildirildi.