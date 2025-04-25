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İngiliz Boksör, Eyüpsultan'da Taksi Şoförünü Darbederken Yakalandı

Eyüpsultan'da bir boksör, taksi şoförünü darbederek ağır yaraladı, gözaltına alındı. Kadir Biçer'in durumu kritik.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 17:23
İngiliz Boksör, Eyüpsultan'da Taksi Şoförünü Darbederken Yakalandı

İngiliz Boksör Gözaltına Alındı

Eyüpsultan'da, taksi şoförü Kadir Biçer'i darbederek ağır yaraladığı iddia edilen İngiltere uyruklu boksör, emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı. Olay, İstanbul Havalimanı'ndan bir yolcu aldıktan sonra meydana geldi.

Olayın Gelişimi

56 yaşındaki taksi şoförü, yolcusu ile birlikte yola çıkarken bir süre sonra başka bir taksi şoförü, Kadir Biçer'i yerde baygın halde buldu. Arkadaşının yardımıyla hastaneye kaldırılan Biçer'in sağlık durumu kritik olarak değerlendiriliyor.

Polis Tespitleri ve Şüpheli İfadesi

Olayın ardından devreye giren polis ekipleri, şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Emniyette yapılan işlemler sırasında boksör olduğu bilgisini veren şüphelinin ifadesi alınarak adliyeye sevk edildi.

Ağabey Kardeşinin Durumunu Paylaştı

Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kardeşimin durumu iyi değil, suratındaki tüm kemikler kırılmış. Pek iç açıcı değil, zaten yüz şekli tamamen değişmiş, suratı dağılmış vaziyette.” ifadelerini kullandı.

Olayın ayrıntıları henüz netleşmedi. Ancak, taksiciler arasında yaşanan sorunların ardından İngiliz boksörün, taksiyle taşınan Kadir Biçer'i ağır yaraladığı bildiriliyor. Sürecin nasıl gelişeceği ise merakla bekleniyor.

Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbederek ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere...

Eyüpsultan'da taksi şoförünü darbederek ağır yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan İngiltere uyruklu boksör adliyeye sevk edildi. Kadir Biçer'in ağabeyi Hüseyin Biçer, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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