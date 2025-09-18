İngiltere-ABD 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşması: 15 bin yeni istihdam

Başbakan Keir Starmer, ABD ile imzalanan 250 milyar sterlinlik yatırım anlaşmasının İngiltere tarihinin en büyüğü olduğunu ve 15 bin kişiye iş sağlayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 16:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 16:26
Starmer: 'Açık ara İngiltere tarihinde bu alandaki en büyük anlaşma'

Başbakan Keir Starmer, ABD ile imzalanan 250 milyar sterlinlik (Yaklaşık 14 trilyon lira) yatırım anlaşmasının İngiltere tarihinin bu alandaki en büyüğü olduğunu açıkladı ve anlaşmanın 15 bin kişiye istihdam sağlayacağını belirtti.

Starmer ile ABD Başkanı Donald Trump, Aylesbury'deki Başbakanlık çalışma ofisi Chequers'ta düzenlenen resepsiyonda iş dünyası temsilcilerine hitap etti. Toplantıda iki ülke arasındaki ekonomik ve güvenlik bağlarının güçlendirilmesi vurgulandı.

Starmer, İngiltere-ABD ilişkisini "özel ilişki" olarak tanımlayarak, bu bağların iki ülkenin güvenliği, özgürlüğü ve refahının temeli olduğunu söyledi. İngiltere'nin en büyük ticari ortağının ABD olduğuna işaret eden Starmer, 'Birlikte iki ülke ekonomisine 2,5 milyon istihdam sağlıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Bugün imzalanan anlaşmanın ülke genelinde "hayat değiştiren" yatırımlar getireceğini söyleyen Starmer, Belfast, Birmingham, Hartlepool, Humber ve diğer bölgelerde 15 bin istihdam oluşturmasının beklendiğini aktardı.

Starmer, İngiltere'nin Batı'da trilyon dolarlık teknoloji sektörüne sahip tek ülke olduğunu, dünyaca tanınmış üniversitelere ev sahipliği yaptığını ve ABD'den sonra en çok Nobel ödülüne sahip ülke olduğunu vurguladı. Ayrıca Trump'la teknoloji işbirliği anlaşması da imzalanacağını bildirdi.

İngiltere'ye bazı ABD'li teknoloji firmalarının yatırım yapacağına dikkat çeken Starmer, teknolojinin enerjiye olan ihtiyacına işaret ederek yeni sivil nükleer güç anlaşmasının da imzalandığını belirtti. Starmer, bu anlaşmaların "milyonlarca ev ve iş yerine enerji sağlamak, Atlantik'in iki yakasında faturaları düşürmek ve enerji güvenliğimizi artırmak" açısından fırsatlar sunduğunu kaydetti.

Chequers resepsiyonunda yapılan açıklamalar, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin sürdürülmesi ve genişletilmesine ilişkin kararlılığı ortaya koydu.

