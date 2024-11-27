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İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'e Silah Satışlarının Askıya Alınmasını Redetti

Keir Starmer, İsrail'e silah satışlarının askıya alınmasına yönelik talepleri reddetti, kısmi ambargo kararının yetersiz olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:42
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:42
İngiltere Başbakanı Starmer, İsrail'e Silah Satışlarının Askıya Alınmasını Redetti

Starmer, Silah Satışlarını Askıya Almayı Reddetti

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail'e tüm silah satışlarının askıya alınmasına yönelik talebi kesin bir dille reddetti. Starmer, İngiltere Parlamentosu'ndaki haftalık "Başbakan'a Sorular" oturumunda önemli açıklamalarda bulundu.

Oturumda Sorgulamalar

İskoçya Ulusal Partisi (SNP) milletvekili Brendan O'Hara, Starmer'ın daha önce Gazze'ye yardım girişimlerini desteklemesi sonrası, şimdi daha aktif bir yaklaşım sergileyip sergilemeyeceğini sordu. O'Hara, "Artık İsrail'e tüm silah ihracatını durdurmanın, yaptırım uygulamanın ve tüm yasa dışı yerleşimlerle ticareti sonlandırmanın zamanı gelmedi mi?" diye sordu.

Starmer’ın Yanıtı

Starmer, yanıtında, "İsrail'e, İran'dan gelebilecek saldırılara karşı kendisini savunabilecek kabiliyetlerin satışı konusundaki tutumumuzu çok ama çok net bir şekilde ortaya koymuştum. Bunu yapmaya devam edeceğim," dedi.

Kısmi Silah Ambargosu

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, 2 Eylül'de yaptığı açıklamada, İsrail'e yönelik verilen 350 silah satış izin lisansından yalnızca 30'unun askıya alınacağını belirtmişti. Ancak bu kısmi ambargo, İsrail'in elindeki F-35 savaş jetleri için gerekli İngiltere menşeli bileşenleri kapsamıyordu. Bu bileşenlerin, Gazze'yi bombalamak için kullanılan jetlerin %15'ini oluşturduğu ve kritik ekipman olarak değerlendirildiği ifade edilmektedir.

Hükümet Açıklamaları

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, bu kararın İsrail'in güvenliği üzerinde "önemli etkisi olmayacağını" belirtirken, İsrail'in genel güvenliğinin tehlikeye girmeyeceğine dair güvence verdi.

Uluslararası Tepkiler

Uluslararası insan hakları örgütleri ve sivil toplum kuruluşları, İngiltere'nin kısmi silah ambargosu kararını "yetersiz" ve "geç alınmış" olarak değerlendirerek, silah tedarikinin tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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