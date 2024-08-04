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İngiltere, Cami Güvenliğini Artırıyor

Aşırı sağcı şiddet olaylarının artması nedeniyle, İngiltere hükümeti camilere ek güvenlik önlemleri alacak.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 21:02
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 21:02
İngiltere, Cami Güvenliğini Artırıyor

İngiltere Hükümeti Ek Güvenlik Sağlayacak

İngiltere, artan aşırı sağcı şiddet vakaları sebebiyle, ihtiyaç duyan camilere ek güvenlik önlemleri uygulayacağını duyurdu. İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren "Camiler İçin Koruyucu Güvenlik Planı" kapsamındaki düzenlemelerle, tehdit alan camilere acil müdahale için ek polis kaynakları tahsis edeceğini bildirdi.

29 Milyon Sterlinlik Destek

Devlet, Müslüman kurumlarını korumak amacıyla hazırlanan 29,4 milyon sterlinlik (yaklaşık 1,2 milyar lira) mali paketle, güvenlik tehditlerine yanıt verme kapasitesini artırmayı hedefliyor. İçişleri Bakanı Yvette Cooper, "Britanya, hoşgörüsüyle tanınan bir ülkedir. Hiç kimse, baskıcı ve aşırı sağcıların eylemlerini savunmamalı" ifadelerinde bulundu.

Artan Şiddet Olayları

Son günlerde, Southport kentinde 3 çocuğun yaşamını yitirdiği bıçaklama olayının ardından aşırı sağcı grupların eylemlerinin arttığı kaydedildi. Şiddet içeren eylemler, olayın ardından sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere dayanan protestolarla tırmandı.

Polisle Çatışmalar ve Gözaltılar

Hafta içerisinde, aşırı sağcıların gerçekleştirdiği eylemlerde, polisle ve karşı görüşlü gruplarla çatışma yaşandı. Bu eylemlerde 90’ın üzerinde kişi gözaltına alındı. Middlesbrough‘da ise aşırı sağcıların sığınmacıların bulunduğu bir oteli ateşe verme girişimi dikkat çekti.

Hükümet, bu tür olayların önüne geçmek için önümüzdeki günlerde ek önlemler alacağını da vurguladı.

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