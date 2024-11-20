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İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Yasağı Gündemde

İngiltere, 16 yaş altı çocuklar için sosyal medya yasağını tartışıyor; güvenlik önlemleri artırılmak isteniyor.

Yayın Tarihi: 20.11.2024 18:12
Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 18:12
İngiltere'de 16 Yaş Altı İçin Sosyal Medya Yasağı Gündemde

İngiltere'de Sosyal Medya Yasağı Tartışılıyor

İngiltere'nin Bilim, Yenilik ve Teknolojiden Sorumlu Devlet Bakanı Peter Kyle, çocukların internet ortamında güvenliğini artırmak amacıyla 16 yaş altındakilere sosyal medya yasağı konusunun gündemde olduğunu belirtti.

Çocukların Güvenliği Öncelikli Hedef

Kyle, ITV News kanalına yaptığı açıklamada, “İnternetin çocuklar açısından güvenli olması için ne gerekiyorsa yapacağım.” ifadelerini kullandı. 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağının mevcut seçeneklerden biri olduğunu belirten Kyle, “Yapmam gerekmedikçe bir şeyleri doğrudan yasaklamak istemiyorum, ancak insanların güvenliğini her zaman önceliyorum.” dedi.

Çevrim İçi Güvenlik Yasası

Kyle, önümüzdeki yıl yürürlüğe girecek olan Çevrim İçi Güvenlik Yasası çerçevesinde İletişim Ofisi (Ofcom)'nin teknoloji şirketlerine karşı daha keskin kararlar alması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Temaslar ve Araştırmalar

Peter Kyle, sosyal medyanın 16 yaşından küçükler için kısıtlanmasının görüşüldüğü Avustralya’daki politikacılarla da iletişim halinde olduğunu söyledi. “Çocukların çevrim içi ortamdaki güvenliği hükümetimizin önceliğidir,” diyerek hükümetin kararlılığını vurguladı. Ayrıca, akıllı telefonların çocuklar üzerindeki etkisini ele almak üzere bir araştırma projesi planlandığını ifade etti.

The Molly Rose Vakfı'ndan Destek

Sosyal medyadaki akran zorbalığı sebebiyle hayatını kaybeden Molly Rose adlı çocuğun ailesi tarafından kurulan The Molly Rose Vakfı, bu süreçte Kyle'a destek verdiklerini açıkladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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