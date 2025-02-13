İngiltere'de Gazze'den Gelen Filistinli Aileye Oturum Hakkı Verilmesi Tartışma Yarattı

İngiltere'de Gazze'den Gelen Filistinli Aileyle İlgili Tartışmalar Alevlendi

İngiltere'de bir göçmenlik yargıcının Gazze'den gelen bir Filistinli ailenin İngiltere'ye yerleşmesine izin veren kararı, ülkede tartışmaları beraberinde getirdi. Bu durum, göçmen politikalarının ve insani yardımların yeniden gözden geçirilmesine neden oldu.

Aile, İçişleri Bakanlığıyla Hukuki Mücadele Başlattı

Gazze'den gelen 6 kişilik aile, İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın başvurularını reddetmesini insan hakları ihlali olarak değerlendirerek göçmenlik mahkemesinde dava açtı. Mahkeme, aileyi destekleyerek İngiltere'deki kardeşlerinin yanına yerleşme hakkı tanıdı.

Mahkeme Yargıcının Açıklamaları

Mahkeme Yargıcı Hugo Norton-Taylor, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 8. maddesi uyarınca ailenin "aile hayatı" hakkını göz önünde bulundurarak başvurunun kabul edildiğini belirtti. Norton-Taylor, özellikle 7 ve 9 yaşındaki çocukların "günlük olarak ölüm veya ciddi yaralanma riskiyle karşı karşıya" olduğunu vurgulayarak bu kararı aldığını açıkladı.

Ukraynalı Mülteciler için Uygulanan Programdan Faydalandılar

Aile, Ukraynalı mülteciler için oluşturulan "Ukrayna Aile Programı" kapsamında mahkemeye başvurarak olağan kuralların dışında bir değerlendirme talep etti. Bu karar, ülkedeki göç politikaları hakkında geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

İngiltere'de Vize Programı Talebi ve Başbakan'ın Görüşleri

Öte yandan, bağımsız milletvekili Ayoub Khan, İngiltere'de aile bağları olan Filistinlilere yönelik "acilen" bir vize programı oluşturulması için önerge sundu. Önergede, İngiltere'nin insani krizi göz önünde bulundurarak bu kişilerin aileleriyle birleşmelerini sağlaması gerektiği ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, yargıcın kararına katılmadığını ve hükümetinin bu durumu "yasal boşluk" olarak değerlendirdiğini belirtirken, Filistinli mültecilerin Ukrayna vize programını kullanarak İngiltere'de yaşamalarını engellemeye çalışacağına dikkat çekti.

Başbakanlık Sözcüsü de, hükümetin gelecek haftalarda bu karara ilişkin çözüm önerilerini açıklayacağını duyurdu. Ancak mahkeme kararına itiraz edilip edilmeyeceği konusunda henüz net bir bilgi verilmedi.

Ukrayna Aile Programı

İngiltere'de Mart 2022'de başlatılan Ukrayna Aile Programı, Ukrayna vatandaşlarının ve onların İngiltere'de yaşayan akrabalarının sığınma başvurusunda bulunmasına olanak tanımış ve bu kapsamda yaklaşık 72 bin vize verilmiştir. Program 19 Şubat 2024'te sona erecektir.