İngiltere'de Soğuk Hava Dalgası Nedeniyle Sarı Alarm İlan Edildi

İngiltere'de Soğuk Hava Dalgası ve Buzlanma Alarmı

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ülke genelinde sarı alarm ilan edildi. Yoğun kar yağışları ve şiddetli yağmurlar, bölgelerde sel uyarılarına neden oldu.

Bölgesel Uyarılar ve Alınacak Tedbirler

Ülkenin doğusu ile kuzeybatısında, İskoçya'nın kuzeyi ve Kuzey İrlanda için kar ve buzlanma uyarısı, yarın yerel saatle 10.00'a kadar geçerli olacak. İngiltere'nin güneybatısı ve Galler'in bazı bölgelerindeki buzlanma uyarısı ise yarın saat 03.00'ten 11.00'e kadar sürecek.

Yetkililer, belirtin uyarı alanlarındaki kara yolu ve demir yolu ulaşımında aksama yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyararak, düşük sıcaklıklara bağlı buzlanma riskine karşı ilave tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Manchester Havalimanı'ndaki Gelişmeler

Manchester Havalimanı, önemli miktarda kar nedeniyle kapatılan iki pistini yeniden açtı ancak bazı uçuşlarda gecikmelerin devam edebileceği bildirildi.

Yapılan tahminlere göre, pazar gününe kadar İngiltere'nin batısındaki bazı bölgelerde sıcaklık çift haneli değerlere yükselebilir. Ancak, İngiltere ve İskoçya'nın doğusundaki buzlanma ve soğuk hava koşullarının gelecek pazartesiye kadar etkili olacağı öngörülüyor.