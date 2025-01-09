İngiltere'de Soğuk Hava Dalgası Nedeniyle Sarı Alarm İlan Edildi

İngiltere, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ülke genelinde sarı alarm durumu ilan etti. Ulaşımda aksamalar bekleniyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:32
İngiltere'de Soğuk Hava Dalgası Nedeniyle Sarı Alarm İlan Edildi

İngiltere'de Soğuk Hava Dalgası ve Buzlanma Alarmı

İngiltere Meteoroloji Ofisi (Met Office) tarafından yapılan açıklamaya göre, soğuk hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ülke genelinde sarı alarm ilan edildi. Yoğun kar yağışları ve şiddetli yağmurlar, bölgelerde sel uyarılarına neden oldu.

Bölgesel Uyarılar ve Alınacak Tedbirler

Ülkenin doğusu ile kuzeybatısında, İskoçya'nın kuzeyi ve Kuzey İrlanda için kar ve buzlanma uyarısı, yarın yerel saatle 10.00'a kadar geçerli olacak. İngiltere'nin güneybatısı ve Galler'in bazı bölgelerindeki buzlanma uyarısı ise yarın saat 03.00'ten 11.00'e kadar sürecek.

Yetkililer, belirtin uyarı alanlarındaki kara yolu ve demir yolu ulaşımında aksama yaşanabileceği konusunda vatandaşları uyararak, düşük sıcaklıklara bağlı buzlanma riskine karşı ilave tedbirler alınması gerektiğini vurguladı.

Manchester Havalimanı'ndaki Gelişmeler

Manchester Havalimanı, önemli miktarda kar nedeniyle kapatılan iki pistini yeniden açtı ancak bazı uçuşlarda gecikmelerin devam edebileceği bildirildi.

Yapılan tahminlere göre, pazar gününe kadar İngiltere'nin batısındaki bazı bölgelerde sıcaklık çift haneli değerlere yükselebilir. Ancak, İngiltere ve İskoçya'nın doğusundaki buzlanma ve soğuk hava koşullarının gelecek pazartesiye kadar etkili olacağı öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Hastanede Asansör Düşmesi: 4 Yaralı
2
İran'da Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan İsviçreli İntihar Etti
3
Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' Skandalı: 3 Şüpheli Tutuklandı
4
Türk Kızılay, 200. Kan Bağışçısına Özel Plaket Verdi
5
AFAD, Gazze'deki Gıda Krizine Yardım Eli Uzattı
6
TİHEK Başkanı Kılıç, Kadına Yönelik Şiddeti Meclis'te Ele Aldı
7
Slovakya, Ukrayna'ya Karşı Sert Önlemler Alacak

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak