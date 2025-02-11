İngiltere'de Z Kuşağının Sadece %11'i Ülkesi İçin Savaşmaya Hazır

İngiltere'de Z Kuşağı Savaş Hazırlığına Mesafeli
İngiltere'de gerçekleştirilen YouGov ve Public First araştırma şirketlerinin anketine göre, 18-27 yaş aralığındaki Z kuşağının yalnızca %11'i, ülkesini savunmak için silahlanmaya hazır olduğunu ifade etti.
Olumsuz Algı ve Düşük Gurur Duygusu
Anket, genç neslin İngiltere’ye dair olumsuz algılar geliştirdiğini gösterdi. Katılımcıların %50'si, İngiltere’yi ırkçı bir ülke olarak tanımlarken, yalnızca %40'ı ülkesinden gurur duyduğunu dile getirdi.
Birlik ve Savunma Anlayışı
Ülkenin birlik içinde olduğuna inanan gençlerin oranı ise %15 olarak kaydedildi. Bu oran, 2004 yılında %60 seviyesindeydi. Ankette, gençlerin %41%22 olduğu vurgulandı.
Anket sonuçları, Z kuşağının ülkeye dair bakış açısının geçmiş yıllara kıyasla önemli ölçüde değiştiğini gözler önüne seriyor.