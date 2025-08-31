İngiltere'den Gazze'deki Kadın ve Kızlara 3 Milyon Sterlinlik Destek

Yardımın kapsamı ve şartları

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki kadın ve kızlara yönelik 3 milyon sterlin tutarındaki tıbbi yardım ve hijyen ürünleri desteğini açıkladı. Bakanlık, bu yardımın Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) aracılığıyla bölgeye ulaştırılacağını belirtti.

Açıklamada, "Bu yardımlar, yalnızca İsrail'in hayati önem taşıyan insani yardımlara erişimi önemli ölçüde artırmaya izin vermesi halinde binlerce kişiye ulaşabilir." ifadeleri kullanıldı.

Destek paketi kapsamında hijyen kitleri, üreme sağlığı ürünleri, mobil sağlık hizmetleri ile cinsiyete dayalı şiddet mağduru kadınlara yönelik hizmetler yer alacak.

İngiltere'nin çağrısı ve insani durum

Açıklamada ayrıca, "İngiltere, İsrail hükümetinin Gazze için gerekli yardımları reddetmesinin insan yapımı bir felakete yol açtığını yineliyor, bu durumu iyileştirmek için gerekli adımları atmaya çağırıyor." denildi.

İngiliz Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'deki sağlık ve insani durumla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Gazze'deki insani durum felaket boyutunda olmayı sürdürüyor. Gazze'deki kıtlığın yükünü kadın ve kızlar çekiyor."

Lammy, ayrıca "Şu konuda netiz, İsrail, etkili olacak yardımların girişine ve güvenli şekilde ihtiyaç sahibi sivillere ulaştırılmasına izin vermeli." ifadelerini kullandı.

Sağlık sistemine ilişkin uyarıda bulunan Lammy, "Devam eden saldırılar nedeniyle çoğu hastane ve sağlık merkezi hizmet veremez durumda. Hamile kadınlar, sağlıklı bir doğum yapamama endişesi taşıyor. Bu nedenle, işgal altındaki Filistin topraklarına yönelik insani yardımlarımız kapsamında bu destek paketini açıklıyoruz." dedi.

Lammy, yardımın etkinliği için koşulu net biçimde vurguladı: "Bu destek ancak İsrail hükümeti müsaade ederse tam manasıyla etkili olacaktır. İsrail, sivillerin, sağlık personelinin ve sağlık altyapısının korunmasını sağlamalı, hayat kurtaran ilaç, tıbbi ekipman ve tıbbi yardım malzemelerinin Gazze'ye girişine izin vermeli."

İhtiyaç ve saha verileri

Açıklamada, Gazze'de günde yaklaşık 130 kadının doğum yaptığı ve İngiltere'nin desteğinin UNFPA aracılığıyla ulaştırılacağı belirtildi. Destek paketi yaklaşık 3 milyon sterlin (yaklaşık 166 milyon lira) değerinde olarak verildi.

Yardımlar, yeni anneler için ebelik malzemeleri ve mobil doğum üniteleri gibi hizmetleri kapsayacak; amaç doğum süreçlerini daha güvenli hale getirmek ve yeni doğanların sağlık durumunu iyileştirmek.

UNFPA'nın değerlendirmesi

UNFPA Arap Ülkeleri Bölge Direktörü Laila Baker ise yaptığı değerlendirmede, "Gazze'deki kadınlar ve kızlar korkunç şartlarla karşı karşıya. Yetersiz beslenme ve hastalıklar özellikle hamile kadınların, emziren kadınların ve bebeklerin hayatını tehlikeye atıyor." ifadelerini kullandı.

Baker, İngiltere'nin 3 milyon sterlinlik yardımının gerekli ilaçların, mobil kadın doğum ünitelerinin ve ebelik hizmetlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasında kullanılacağını aktardı ve ekledi: "Yetersiz malzeme ve enerji nedeniyle yeni doğan servisleri ve kadın doğum hizmetleri çöktü."

UNFPA yetkilileri ayrıca Gazze'de doğan bebeklerin durumuna dikkat çekerek, her 5 bebekten birinin prematüre veya düşük kilolu doğduğunu belirtti.