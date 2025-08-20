İngiltere'den İsrail'e Tepki: Avustralya'nın Filistin Diplomatlarının Vizeleri İptal Edildi

İngiltere: Karar diyalog ve diplomasi alanını kapatır

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Avustralya'nın Filistin'deki diplomatlarının vizelerini iptal etme kararına tepki gösterdi ve bunun çözüm süreçlerini olumsuz etkileyeceğini bildirdi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail hükümetinin, Avustralyalı temsilcilerin Filistin yönetimi vizelerini iptal etme kararı ters etki yaratmaktadır." ifadesini kullandı.

Sözcü, bu kararın hem İsrailliler hem de Filistinliler için uzun vadeli çözüm açısından son derece önemli olan diyalog ve diplomasi alanını kapatmaktan başka işe yaramayacağını vurguladı.

Sözcü ayrıca, "Avustralya'nın da aralarında bulunduğu müttefiklerimizle Gazze'de bundan sonra atılacak adımlar ve iki devletli çözüm için bir barış çerçevesi üzerinde çalışıyoruz. İlk adım, derhal ateşkesin sağlanması, tüm esirlerin serbest bırakılması ve yardımların arttırılması olmalıdır." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin karşılıklı vize iptalleri

Avustralya, 18 Ağustos'ta İsrail'deki aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisinin üyesi Simcha Rothman'ın vizesini, "ayrılığa yol açan kişilerin" ülkeye gelmesinin onaylanamayacağı gerekçesiyle iptal etmiş ve ülkeye seyahatinin 3 yıl süreyle yasaklandığını doğrulamıştı.

Rothman'ın vizesinin iptalinin ardından Tel Aviv yönetimi aynı gün içinde, Avustralya'nın işgal altında bulunan Filistin nezdindeki diplomatlarının İsrail'deki oturum vizesini iptal kararı aldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, kararın Canberra yönetiminin "Filistin devletini" tanıma kararı alması ve aralarında Rothman ile eski İçişleri Bakanı Ayelet Shaked'in bulunduğu bir grup İsraillinin vizesini iptal etmesinin ardından geldiğini belirtmişti.

Simcha Rothman, daha önce Filistinlilerin Gazze'den sürülmesi fikrini savunmuş ve bölgedeki insanların aç bırakıldığı gerçeğini reddetmişti.