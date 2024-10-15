İngiltere'den İsrailli Kurumlara Yaptırım Kararı

İngiltere'den Sert Adım

İngiltere, Batı Şeria'daki Filistin topraklarını işgal eden 4 İsrailli kuruma ve 3 yerleşim karakoluna yaptırım kararı aldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından Açıklama

İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı nefret ve şiddet yayan 4 İsrailli kurum ile işgal altındaki topraklarda hukuka aykırı olarak kurulan 3 karakola yaptırım uygulanacağını açıkladı. Açıklamada, bu kurumların Filistinlileri evlerinden çıkarma, topraklarını gasbetme ve yasa dışı binalar inşa etme gibi eylemlerinin, uluslararası hukuk ile İsrail yasalarına aykırı olduğu belirtildi.

Son Bir Yıldaki Olaylar

Son bir yıl içinde Batı Şeria'da gerçekleştirilen 1400 saldırının, İsrailli işgalciler tarafından yapılmış olduğu vurgulandı. Özellikle Ekim ayında, hasat döneminde Filistinlilere yönelik işgalci grupların saldırıları kaydedildi.

Yaptırım Uygulanan Yerleşim Karakolları

Yaptırım uygulanan yerleşim karakollarının isimleri Tirzah Vadisi Çiftliği, Meitarim ve Shuvi Eretz olarak açıklandı. Açıklamada, Meitarim karakolunun şubat ayında yaptırım altına alınan Yinon Levy tarafından kurulduğu ve buraya Habomer Yosh isimli dernek aracılığıyla gönüllü yerleşimcilerin sağlandığı belirtildi.

Öne Çıkan Kurumlar

Yaptırım kararına maruz kalan diğer kuruluşlar arasında, Yahudi olmayanlara karşı şiddeti destekleyen Od Yosef Chai Yeshiva dini kurumu, yerleşim alanlarına finansal katkı sunan Torat Lechima hayır kurumu ve aşırılık yanlısı İsraillilere Filistinlilere yönelik finansal destek sağlayan Amana inşaat şirketi bulunmaktadır.

Bakan Lammy'nin Değerlendirmesi

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Batı Şeria'da yaptığı ziyarette yerinden edilmiş Filistinlilerle bir araya geldi. Lammy, İsrail hükümetinin eylemsizliğinin, yerleşimci şiddetinin artmasına yol açtığını belirtti. Ayrıca, 'İsrail hükümeti, işgalci eylemlere müdahale etmelidir. Aşırılık yanlısı şiddet eylemleri sürdükçe, İngiltere ve uluslararası toplum karşı hamlede bulunacaktır.' dedi.