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İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'den Ateşkes Çağrısı

David Lammy, Lübnan Başbakanı Mikati ile yaptığı görüşmede derhal ateşkes gerektiği konusunda anlaştı.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 23:55
İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ve Lübnan Başbakanı Necib Mikati'den Ateşkes Çağrısı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, bölgedeki çatışmaların son bulması için acilen ateşkes gerektiği hususunda mutabık kaldı.

Görüşmenin Detayları

Lammy, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, iki liderin Hizbullah ve İsrail arasındaki düşmanlığın sona ermesi için acil adımlar atılması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ifade etti.

Diplomatik Çözüm Önerisi

Bakan Lammy, "Lübnan ve İsrail halkları için güvenliğin sağlanmasının ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin tek yolunun diplomatik çözümler olduğunu" belirtti.

İsrail'in Saldırıları ve Sonuçları

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023'ten beri Hizbullah ile yaşanan çatışmalar kapsamında Lübnan'ın güney kentlerine ve Bekaa ile Baalbek bölgelerine düzenlediği hava saldırılarıyla dikkat çekiyor. Lübnan makamlarına göre, 17 Eylül'den beri 1052 kişi hayatını kaybetti. Bu sayı arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Hizbullah ve İsrail Arasındaki Gerilim

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, 27 Eylül'de Beyrut’a düzenlenen hava saldırısında yaşamını yitirdi. Bunun üzerine Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık vermeye başladı. İsrail tarafında ise bu saldırılarda büyük hasar bildirilmedi.

Mülteciler ve Göç Dalgalanması

İsrail bombardımanları sebebiyle, Lübnan içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu. Güney bölgelerden başkent Beyrut ve kuzeye göç edenlerin yanı sıra, Suriye’ye de on binlerce kişinin kaçtığı bildiriliyor.

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