İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy, İki Devletli Çözümü Reddetmenin Yanlış olduğunu Açıkladı

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, İsrail'in iki devletli çözümü reddetmesinin ahlaki ve stratejik açıdan yanlış olduğunu vurguladı. Lammy, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin meselesine yönelik Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta yaptığı konuşmada, Gazze'deki yıkımlara dikkat çekti.

"Gazze'deki yıkım yürek parçalayıcı. Çocuklar açlıktan ölüyor ve İsrail'in yardımı damla damla verilmesi, tüm dünyayı dehşete düşürdü" diyen Lammy, bu durumun Birleşmiş Milletler Şartı'nın değerlerine bir hakaret olduğunu belirtti.

Lammy, Gazze'de yalnızca ateşkese değil, kalıcı bir barış planına ihtiyaç olduğunu ifade ederek, İngiltere'nin iki devletli çözüm konusunda özel bir sorumluluğa sahip olduğunu söyledi. Konuşmasında, İngiliz hükümetinin bölgedeki durumu ele alarak, bu süreçte atılan adımlara değindi.

"İki devletli çözüm tehlikede" ifadelerini kullanan Lammy, Netanyahu hükümetinin bu çözümü reddetmesinin İsrail halkının çıkarlarına zarar verdiğini savundu. Ayrıca, İngiliz hükümetinin eylülde BM Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıma niyeti olduğunu vurguladı.

LM lammy, "İsrail hükümeti, Gazze'deki korkunç durumu sona erdirmediği sürece bunu gerçekleştireceğiz. BM Genel Kurulu öncesinde tarafların hangi adımları attığını değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise, yaptığı açıklamada, İsrail'in gerekli koşulları yerine getirmemesi durumunda eylülde Filistin devletini tanıyacaklarını duyurdu. Starmer, "İsrail hükümeti, Gazze'deki durumu sona erdirmek için somut adımlar atmazsa, İngiltere’nin Filistin'i tanıma kararlılığı sürecektir" dedi.

Lammy son olarak, bölgedeki barış için iki devletli çözümden daha iyi bir vizyonun olamayacağını belirtti ve bu koşullar altında hem İsrailliler hem de Filistinlilerin güvenli bir yaşam sürdürebileceğini ifade etti.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde düzenlenen Filistin meselesine barışçıl çözüm bulunması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi konulu Yüksek Düzeyli Uluslararası Konferans'ta konuştu.