İngiltere, 'E1 Projesi' Onayı Sonrası İsrail'in Londra Büyükelçisini Çağırdı

Gelişme ve Tepki

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek nitelikteki E1 Projesi'ne onay verilmesi üzerine, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'i resmi olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Yetkililer, yapılan çağrının söz konusu onay kararıyla ilgili resmî tepkilerin iletilmesi amacı taşıdığını belirtti.

Olay, diplomatik kanallar üzerinden takip edilmekte olup, gelişmeler ve taraflardan gelecek açıklamalar izlenmeye devam edecek.