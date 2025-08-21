DOLAR
İngiltere, 'E1 Projesi' Onayı Sonrası İsrail'in Londra Büyükelçisini Çağırdı

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek 'E1 Projesi' onayı nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 18:22
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 18:22
Gelişme ve Tepki

İngiltere, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletecek nitelikteki E1 Projesi'ne onay verilmesi üzerine, İsrail'in Londra Büyükelçisi Hotovely'i resmi olarak Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı.

Yetkililer, yapılan çağrının söz konusu onay kararıyla ilgili resmî tepkilerin iletilmesi amacı taşıdığını belirtti.

Olay, diplomatik kanallar üzerinden takip edilmekte olup, gelişmeler ve taraflardan gelecek açıklamalar izlenmeye devam edecek.

