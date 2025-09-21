İngiltere Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı: Starmer Abbas'a Mektup Gönderdi

Başbakan Keir Starmer, İngiltere'nin Filistin Devleti'ni resmen tanıdığını Mahmud Abbas'a yazdığı mektupla bildirdi; iki devletli çözüm ve işbirliği vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 17:53
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 17:53
İngiltere Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı: Starmer Abbas'a Mektup Gönderdi

İngiltere Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı: Starmer Abbas'a Mektup Gönderdi

Başbakan Starmer'den Mahmud Abbas'a tanıma bildiren yazışma

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladıktan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup yazarak kararı bildirdi.

Mektupta Starmer, 'Bu tarihi adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet sahibi olma hakkına verdiğimiz desteğin göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Starmer, bölgede kalıcı barışa giden yolun iki devletli çözüm olduğuna işaret etti ve '(Filistin yönetiminin reformu) Reform konusunda verdiğiniz taahhütleri takdir ediyor, Filistin Devleti'nin inşası için bu taahhütleri yerine getirirken vereceğim desteği niteliyorum.' açıklamasını yaptı.

Başbakan, İngiltere'nin Orta Doğu'da tarihi bir rolü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: 'Britanya, 1917'de Yahudiler için bir yurt ilkesini desteklemiş, Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına hiçbir şekilde zarar verilemeyeceğini belirtmiştir. Bugün bu kararı alarak İngiltere'nin Filistin halkı için bir Filistin Devleti'ne olan bağlılığını, Filistinliler ve İsrailliler için yan yana, barış ve güven içinde yaşadığı iki devleti bir çözüme olan kalıcı desteğimizi yineliyorum. İngiltere ve Filistin halkları arasında yeni bir dostluk ve işbirliği dönemini dört gözle bekliyoruz.'

Starmer, ayrıca İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Filistinli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin kurulması sürecini ilerletmek için görüşeceğini belirterek, 'Devletlerimiz arasında yapıcı ve yakın bir ilişki kurmayı bekliyorum.' ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KADEM'in Kadın Girişimcileri TEKNOFEST Standında
2
SANCAR SİDA envantere girdi — Mavi Vatan güvenliğinde görev başı
3
Beykoz'da 4. Yırtıcı Göçü Gözlem Etkinliği: Kartal, Şahin ve Atmaca Uçuşu İzledi
4
Bayrampaşa Başkan Vekilliği Krizi: Özdemir 'İbrahim Akın Seçildi'
5
Kassam Tugayları: Cibaliya'da 1 İsrail Askeri Keskin Nişancı Ateşiyle Vuruldu
6
Erzincan Çayırlı'da 300 Koyun İHA Desteğiyle Bulundu
7
Erdoğan: Trump Görüşmesi Bölgedeki Savaşların Durdurulmasına Katkı Sağlayacak

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü