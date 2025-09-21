İngiltere Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı: Starmer Abbas'a Mektup Gönderdi

Başbakan Starmer'den Mahmud Abbas'a tanıma bildiren yazışma

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Filistin Devleti'ni resmen tanıdıklarını açıkladıktan sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bir mektup yazarak kararı bildirdi.

Mektupta Starmer, 'Bu tarihi adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme ve devlet sahibi olma hakkına verdiğimiz desteğin göstergesidir.' ifadelerini kullandı.

Starmer, bölgede kalıcı barışa giden yolun iki devletli çözüm olduğuna işaret etti ve '(Filistin yönetiminin reformu) Reform konusunda verdiğiniz taahhütleri takdir ediyor, Filistin Devleti'nin inşası için bu taahhütleri yerine getirirken vereceğim desteği niteliyorum.' açıklamasını yaptı.

Başbakan, İngiltere'nin Orta Doğu'da tarihi bir rolü olduğunun altını çizerek şunları kaydetti: 'Britanya, 1917'de Yahudiler için bir yurt ilkesini desteklemiş, Yahudi olmayan toplulukların medeni ve dini haklarına hiçbir şekilde zarar verilemeyeceğini belirtmiştir. Bugün bu kararı alarak İngiltere'nin Filistin halkı için bir Filistin Devleti'ne olan bağlılığını, Filistinliler ve İsrailliler için yan yana, barış ve güven içinde yaşadığı iki devleti bir çözüme olan kalıcı desteğimizi yineliyorum. İngiltere ve Filistin halkları arasında yeni bir dostluk ve işbirliği dönemini dört gözle bekliyoruz.'

Starmer, ayrıca İngiliz Dışişleri Bakanı Yvette Cooper'ın Filistinli mevkidaşıyla diplomatik ilişkilerin kurulması sürecini ilerletmek için görüşeceğini belirterek, 'Devletlerimiz arasında yapıcı ve yakın bir ilişki kurmayı bekliyorum.' ifadelerini kullandı.