İngiltere, Gazze'den 39 burslu öğrenciyi tahliye etmeyi planlıyor

İngiltere İçişleri Bakanlığı, ülkede eğitim almak üzere çeşitli burslara hak kazanan 39 Gazzeli öğrenciBBC'de yer alan habere göre girişim, eğitim haklarını güvence altına almak amacıyla yürütülecek.

Haberde, İngiltere'de yüksek lisans eğitimi için 9 öğrencinin İngiliz hükümeti destekli Chevening Bursu almaya hak kazandığı, ayrıca 30 Gazzeli öğrencinin de farklı yükseköğrenim burslarını kazandığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Chevening bursu alan 9 öğrenciye Gazze'den ayrılmaları konusunda yardım sağlanacağını, diğer 30 öğrencinin de bölgeden çıkarılmaları için destekleneceğini duyurdu.

İsrail onayı ve tahliye sürecinin aşamaları

Yetkililer, öğrencilerin Gazze'den çıkarılabilmesi için İsrail'in izin vermesi gerektiğini vurguladı. İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'den öğrenci kabul edecek olan İngiltere, bu izin sağlanırsa 39 öğrenciyi bölgeden çıkarabilecek.

Plan kapsamında, Gazze'den ayrılmalarına izin verilen öğrenciler öncelikle üçüncü ülkelere gönderilecek, buradan da İngiltere'ye girişleri sağlanacak.

Bir İçişleri Bakanlığı yetkilisi, planın karışık ve zorlu olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanı (Yvette Cooper), tüm öğrencilerin İngiltere'deki yerlerini almasını istediğini net şekilde dile getirdi." ifadelerini kullandı.

Haberde ayrıca Gazze'de yaklaşık 80 öğrencinin İngiltere'deki bir yüksek eğitim programına kabul edildiği, ancak yalnızca 39'unun burslu olarak kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.