İngiltere, İsrailli Aşırı Sağcı Bakanlara Yaptırım Uygulama Değerlendirmesinde

İngiltere Yaptırım Uygulama İhtimalini Ciddi Şekilde Ele Alıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, aşırı sağ görüşleriyle bilinen İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich’a yaptırım uygulamayı değerlendirdiklerini açıkladı.

Parlamentodaki Görüşmelerde Cevaplar Arandı

Starmer, İngiltere parlamentosunda düzenlenen haftalık 'Başbakan'a Sorular' oturumunda milletvekillerinin soru ve önerilerine yanıt verdi. Liberal Demokrat Parti lideri Ed Davey, iki bakan hakkında yaptırım uygulanıp uygulanmayacağına dair sorular yöneltti.

Davey, Smotrich’in “Gazze'de 2 milyon insanı aç bırakmanın haklı bir gerekçesi olduğunu” savunduğunu, Ben-Gvir’in de “Batı Şeria’daki bir cinayeti işleyen yerleşimcilere destek verdiğini” belirtti.

Starmer İnsani Duruma Dikkat Çekti

Starmer, konuyla ilgili olarak, "Batı Şeria'daki durumun ve genel bölgesel faaliyetlerin oldukça endişe verici olduğunu düşünüyoruz. Gazze’deki insani durum korkunç, ölüm oranı 42 bini aşmış durumda. Bu sebeple İsrail, sivil kayıpları önlemek için gerekli adımları atmalıdır." dedi.

AB, Yaptırımları Değerlendiriyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aşırı sağcı iki İsrailli bakan hakkında yaptırım görüşmelerinin devam ettiğini ifade etmişti.

Ben-Gvir ve Smotrich'in Tartışmalı Açıklamaları

Ben-Gvir, Hamas ile çatışma yerine Gazze'nin işgal edilmesi gerekliliğinden bahsederken, Smotrich, Gazzelilerin açlık çekmesinin "meşru bir sonuç" olduğuna dair yorumlarda bulunmuştu.

Bu açıklamalar, uluslararası toplumu harekete geçirirken, İngiltere’nin alacağı muhtemel yaptırım kararları kritik bir öneme sahip.