İngiltere Rusya'nın Petrol Gelirlerine Yaptırım Uyguluyor

İngiltere, Rusya'nın Petrol Gelirlerini Hedef Alan Yeni Yaptırımlar Duyurdu

İngiltere, Rusya'nın petrol ticaretinde kullandığı 30 gemiye yaptırım uygulama kararı aldığını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu gemilerin geçtiğimiz yıl milyarlarca sterlin değerinde petrol ve petrol ürünleri taşıdığı belirtildi. Avrupa'nın bu önemli yaptırımının, Kremlin'in Ukrayna'daki yasa dışı savaşını finanse etme kapasitesini daha da kısıtlayacağı vurgulandı.

Açıklamada Öne Çıkan Noktalar

Açıklamada, 30 gemilik filoya uygulanan yaptırımların amacının, Kremlin'in petrol gelirlerini kesmek ve güvenlik standartlarını ihlal ettiğinden dolayı uluslararası ticaret yollarını güvence altına almak olduğu ifade edildi. İngiltere'nin yaptırım listesine aldığı petrol tankerlerinin sayısı böylece 73'e ulaşmış oldu.

Dışişleri Bakanı David Lammy'nin Değerlendirmeleri

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Rusya'nın petrol gelirlerinin Ukrayna'daki savaş ve yıkımı körüklediğine dikkat çekti. Lammy, "G7 ortaklarımız ve diğer ülkelerle birlikte Kremlin üzerindeki baskıyı artırmayı ve savaş sandığına akan parayı kesintiye uğratmayı planlıyoruz. Böylece askeri kapasitesini zayıflatacak ve dünya genelindeki zararlı faaliyetlerini kısıtlayacağız." açıklamasında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.