İngiltere ve 21 Ortak, İsrail'in 'E1 Projesi' Onayını Kınadı — Geri Alınması İstendi

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek 'E1 Projesi' onayını kınadı; kararın derhal geri alınması çağrısı yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 17:58
İngiltere ve 21 Ortak, İsrail'in 'E1 Projesi' Onayını Kınadı — Geri Alınması İstendi

İngiltere ve 21 Ortak, İsrail'in 'E1 Projesi' Onayını Kınadı

Kınama ve geri alma çağrısı

İngiltere ve 21 uluslararası ortak, İsrail yönetiminin Filistin topraklarındaki işgal sınırlarını genişletecek nitelikteki "E1 Projesi" için verdiği onay kararını kınadı.

Açıklamada, söz konusu onay kararının kabul edilemez olduğu vurgulanarak, kararın derhal geri alınması talep edildi.

Ortaklar, bu tür adımların bölgedeki durumu daha da karmaşıklaştırabileceğine dikkat çekti ve uluslararası toplumun ilgili tüm tarafları itidal içinde hareket etmeye çağırdığını belirtti.

E1 Projesi ile ilgili verilen onay kararı, İngiltere ve 21 uluslararası ortağın ortak tepkisini çekti; taraflar, kararın geri çekilmesinin önemini yineliyor.

