İnme Tedavisinde Girişimsel Radyoloji: Prof. Dr. Akif Şirikçi'den Erken Müdahale Vurgusu

Prof. Dr. Akif Şirikçi, girişimsel radyolojiyle inmede erken müdahalenin hayati olduğunu; mekanik trombektomi ve ilk 4-6 saat içinde müdahale gerekliliğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 10:24
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 10:24
Prof. Dr. Akif Şirikçi: İnme, erken müdahale ile kalıcı hasar bırakmadan tedavi edilebiliyor

Medical Point Gaziantep Hastanesi Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Akif Şirikçi, girişimsel radyoloji alanındaki gelişmeler ve inme hastalıklarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Şirikçi, inmenin dünyada ve Türkiye’de en sık görülen ölüm ve sakatlık nedenlerinden biri olduğunu belirterek erken ve doğru müdahalenin hayat kurtardığını vurguladı.

Zaman beyindir

İnmenin, beyin damarlarının tıkanması veya kanaması sonucu ortaya çıktığını ifade eden Prof. Dr. Şirikçi, “İnme tedavisinde en önemli faktör zamandır. Dakikalar içinde yapılan doğru girişimsel müdahaleler, hastanın hayatını ve yaşam kalitesini tamamen değiştirebilir” dedi.

Girişimsel Radyoloji ile ameliyatsız tedavi

Hastanede uygulanan mekanik trombektomi gibi ileri girişimsel radyoloji yöntemleri sayesinde tıkalı beyin damarlarının ameliyata gerek kalmadan açılabildiğini belirten Şirikçi, bu işlemlerin kasıktan veya el bileğinden girilerek kısa sürede gerçekleştirildiğini ve böylece felç riskinin büyük oranda azaltıldığını söyledi. Erken müdahale ile hastaların çok daha hızlı iyileşme sürecine girdiğine dikkat çekti.

Kimler risk altında?

İnme riskinin yüksek tansiyon, diyabet, kalp hastalıkları, sigara kullanımı ve ileri yaş ile arttığını vurgulayan Prof. Dr. Şirikçi, ani konuşma bozukluğu, yüz kayması, kol veya bacakta güçsüzlük gibi belirtiler görüldüğünde derhal en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini hatırlattı.

Hastanede sunulan hizmet ve öneriler

Prof. Dr. Şirikçi, inme şüphesi olan hastaların vakit kaybetmeden donanımlı merkezlere başvurmasının önemine dikkat çekerek, “İnme geliştiğinde tedavinin etkinliği ve kalıcı hasarın önlenmesi açısından ilk 4-6 saat içinde yapılan müdahale hayati öneme sahiptir. Hastanemizde 7/24 hazır bulunan ekip ve ileri görüntüleme sistemleri sayesinde, hastalarımıza en hızlı ve en doğru tedaviyi sunmayı hedefliyoruz. Erken müdahale ile birçok hastamız günlük yaşamına bağımsız bir şekilde geri dönebiliyor” şeklinde konuştu.

