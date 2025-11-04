İnönü Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açıldı: Kadir Özkaya Katıldı

Malatya İnönü Üniversitesi 2025-2026 akademik yıl açılışı, AYM Başkanı Kadir Özkaya ve yerel yöneticilerin katılımıyla Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.11.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 04.11.2025 14:58
İnönü Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı açıldı

Malatya İnönü Üniversitesi'nde 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töreni, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve çok sayıda protokol üyesinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreni ve katılımcılar

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa AYM Başkanı Kadir Özkaya'nın yanı sıra Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, rektörler, akademisyenler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Rektör Akpolat'ın mesajı

Programın açılışında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, üniversitenin köklü geçmişiyle Türkiye yükseköğretim sisteminde önemli bir konumda olduğunu vurguladı. Akpolat, Adıyaman ve Malatya Turgut Özal Üniversiteleri ile Batman ve Mardin Üniversiteleri'nin kuruluş süreçlerine üniversitenin rehberlik ettiğini hatırlattı.

Üniversitenin eğitim, AR-GE ve toplumsal katkı alanlarında güçlü hedeflerle ilerlediğini aktaran Akpolat, raflarda kalan tezler yerine patente ve ürüne dönüşen bir bilimsel üretim modeliyle çalıştıklarını; çevre duyarlılığı, evrensel değerler, bilim ve hukuka bağlı nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

İnönü Üniversitesi'nde 35 bin öğrencinin eğitim gördüğünü belirten Akpolat, lisansüstü eğitime ağırlık vererek lisansüstü öğrenci oranını %8'den %20 seviyelerine çıkarmayı hedeflediklerini ifade etti. Uluslararası öğrenci çeşitliliğinin 57 ülkeye ulaştığını ve akreditasyon süreçlerinde son yıllarda önemli mesafe kaydettiklerini dile getirdi.

Belediye başkanından üniversiteye destek mesajı

Törende konuşan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, İnönü Üniversitesi'ni şehre katma değer üreten güçlü bir bilim merkezi olarak tanımladı ve belediye olarak üniversiteyle iş birliğini her alanda sürdürdüklerini kaydetti. Başkan Er, Malatya'nın deprem sonrası yeniden ayağa kalkma sürecinde üniversiteyle birlikte şehrin geleceğini ortak akılla inşa ettiklerini söyledi.

AYM Başkanı Özkaya'dan açılış dersi ve başvuru istatistikleri

İnönü Üniversitesi'nin 2025-2026 Akademik Yılı'nın açılış dersini veren Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesi'nin yapısını anlattı ve istatistiki veriler paylaştı. Özkaya, 2012 yılından bugüne kadar Anayasa Mahkemesi'ne yapılan bireysel başvuru sayısının toplam 703 bin 382 olduğunu, bunun 602 bini'nin bugün itibariyle karara bağlandığını, 81 bin 841 ihlal kararı verildiğini ve şu anda icra edilmeyen 84 kararın mevcut olduğunu aktardı.

Törenin kapanışı

Tören, başarılı akademisyenlere ödüllerinin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

