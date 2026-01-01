İnönü Yaylası'nda 50 cm Kar ve UTV-ATV Keyfi

Kocaelinin Başiskele ilçesindeki İnönü Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgedeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yayla kartpostallık manzaralarla ziyaretçilerini karşıladı. Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar, bir haftadır aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Doğaseverler beyaz örtüye akın etti

Sakarya’nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sınırında yer alan İnönü Yaylası, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Her adımda ayakların altında çıtırdayan kar, dağların zirvelerini ve vadileri bembeyaz bir örtüyle kaplayarak ziyaretçilere kışın büyüsünü yaşattı.

UTV-ATV ile adrenalin ve fotoğraf tutkunları

Kar yağışını fırsat bilen maceraseverler, UTV ve ATV araçlarıyla karla kaplı patikalara çıkarak doğada doyasıya eğlendi. Grup, hem off-road keyfi yaşadı hem de bölgenin eşsiz manzaralarını kaydederek anılar biriktirdi. İnönü Yaylası, drone ile havadan görüntülenerek ziyaretçilere unutulmaz bir kış deneyimi sundu.

Ziyaretçiden açıklama

Mehmet Ali Kaşka konuyla ilgili şunları söyledi: "İş arkadaşlarımızla birlikte UTV, ATV’lerimizle İnönü Yaylası’nda güzel, keyifli bir gün yaşıyoruz. Arazi araçlarıyla kolayca tabii ki ulaşabiliyoruz. Kar bizim için saflık. Bu anlamda ruhumuza oldukça iyi gelen bir yağış oluyor. Karla beraber tabii ki sadece bir eğlence değil, aynı zamanda barajların ihtiyacı olan suyu da buradan karşılanıyor. O yüzden kar yağışı çok çok önemli. Umarım bütün ülkemizin her bölgesinde bol yağışlı geçer ve küresel ısınmayla beraber de bu sorunları en azından bu yıl daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlar".

