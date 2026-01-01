DOLAR
42,95 -0,01%
EURO
50,53 0,05%
ALTIN
5.965,27 -0,06%
BITCOIN
3.773.778,17 -0,22%

İnönü Yaylası'nda 50 cm Kar ve UTV-ATV Keyfi

İnönü Yaylası'nda kar kalınlığı 50 cm'ye ulaştı. Başiskele'de UTV-ATV sürücüleri beyaz örtüde off-road keyfi yaşadı; bölge drone ile görüntülendi.

Yayın Tarihi: 01.01.2026 13:02
Güncelleme Tarihi: 01.01.2026 13:04
İnönü Yaylası'nda 50 cm Kar ve UTV-ATV Keyfi

İnönü Yaylası'nda 50 cm Kar ve UTV-ATV Keyfi

Kocaelinin Başiskele ilçesindeki İnönü Yaylası, yoğun kar yağışıyla beyaza büründü. Bölgedeki kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, yayla kartpostallık manzaralarla ziyaretçilerini karşıladı. Hava sıcaklığının -2 dereceye kadar düştüğü yüksek kesimlerde kar, bir haftadır aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Doğaseverler beyaz örtüye akın etti

Sakarya’nın Pamukova ilçesi ile Kocaeli’nin Başiskele ilçesi sınırında yer alan İnönü Yaylası, karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşların uğrak noktası haline geldi. Her adımda ayakların altında çıtırdayan kar, dağların zirvelerini ve vadileri bembeyaz bir örtüyle kaplayarak ziyaretçilere kışın büyüsünü yaşattı.

UTV-ATV ile adrenalin ve fotoğraf tutkunları

Kar yağışını fırsat bilen maceraseverler, UTV ve ATV araçlarıyla karla kaplı patikalara çıkarak doğada doyasıya eğlendi. Grup, hem off-road keyfi yaşadı hem de bölgenin eşsiz manzaralarını kaydederek anılar biriktirdi. İnönü Yaylası, drone ile havadan görüntülenerek ziyaretçilere unutulmaz bir kış deneyimi sundu.

Ziyaretçiden açıklama

Mehmet Ali Kaşka konuyla ilgili şunları söyledi: "İş arkadaşlarımızla birlikte UTV, ATV’lerimizle İnönü Yaylası’nda güzel, keyifli bir gün yaşıyoruz. Arazi araçlarıyla kolayca tabii ki ulaşabiliyoruz. Kar bizim için saflık. Bu anlamda ruhumuza oldukça iyi gelen bir yağış oluyor. Karla beraber tabii ki sadece bir eğlence değil, aynı zamanda barajların ihtiyacı olan suyu da buradan karşılanıyor. O yüzden kar yağışı çok çok önemli. Umarım bütün ülkemizin her bölgesinde bol yağışlı geçer ve küresel ısınmayla beraber de bu sorunları en azından bu yıl daha rahat bir şekilde geçirmemizi sağlar".

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE BULUNAN İNÖNÜ YAYLASI, YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, KAR...

KOCAELİ'NİN BAŞİSKELE İLÇESİNDE BULUNAN İNÖNÜ YAYLASI, YOĞUN KAR YAĞIŞIYLA BEYAZA BÜRÜNÜRKEN, KAR KALINLIĞININ 50 SANTİMETREYE ULAŞMASIYLA MACERASEVERLER UTV-ATV ARAÇLARIYLA DOĞADA DOYASIYA EĞLENDİ.

BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANAN YAYLA, KARTPOSTALLIK MANZARALARI VE DRONE İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENEN EŞSİZ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kaymakam Sultan Doğru'dan Yeni Yıl Ziyareti: Görev Başındakilere Teşekkür
2
Aydın'da 'Tarım Sahada' Buluşmaları Yeni Yılda da Sürüyor
3
Kışta Göz Enfeksiyonlarına ve Kuruluğuna Dikkat
4
Yatağan'da 100 Metrelik LED Işıklarla Süslenen Traktör İlgi Çekti
5
OMÜ Hayvan Hastanesi 2025'te 30 bin 842 hastaya hizmet verdi
6
İnönü Yaylası'nda 50 cm Kar ve UTV-ATV Keyfi
7
Melikgazi'de Yılda 9000 Ton Atık Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları