İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı

İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali Canlandı

Etkinlik Detayları

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda, Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali İnsuyu Mağarası etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, festival kapsamında yöresel ürün stantlarını gezdi ve üreticilerle sohbet etti.

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile Aziziye Folklör ekibi halk oyunları gösterileri sundu.

Vali Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1978 yılından itibaren kesintili olarak düzenlenen İnsuyu kültür ve sanat etkinliklerinin yeniden yapıldığını bildirdi.

İnsuyu'nun toplumun hafızasında önemli yer edindiğini belirten Bilgihan, "Bu yeri ve bu hafızayı canlandırmak ve bu nostaljiyi tekrar yaşatmak istedik. O nostaljinin gereği olarak da bugün aslında İnsuyu'nda yörenin ürettiği bütün ürünleri görebilirsiniz. Geçmişe bir yolculuk yapmak, geçmişten bugüne de bu kültürü taşımak bizim açımızdan son derece önemli. Hep söylüyoruz, Burdur kültürüyle, tarihiyle, turizmiyle, doğal güzellikleriyle hakikaten saklanmış bir cennet. Bu cenneti herkesin keşfetmesini istiyoruz. Doğayı, tarihi ve bu büyük kültürel zenginliği yaşayarak ancak bunu keşfedebilirsiniz." dedi.

Festivalde yerel sanatçıların türkülerinin yanı sıra Faik Öztürk, Safiye Soyman ve Bedia Akartürk sahne aldı.

Isparta'dan gelen Aydın Ayvaz, etkinliği çok beğendiğini belirterek İnsuyu Mağarası'nı herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlik boyunca yaklaşık 9 bin katılımcı şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendi.

