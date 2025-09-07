DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.539.468,68 -0,06%

İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı

Burdur Valiliği tarafından düzenlenen İnsuyu Mağarası Kültür ve Sanat Festivali, konserler, halk oyunları ve yöresel stantlarla yaklaşık 9 bin kişiyi ağırladı.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 01:00
İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı

İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali Canlandı

Etkinlik Detayları

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda, Burdur Valiliği tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Festivali İnsuyu Mağarası etkinlik alanında gerçekleştirildi.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, festival kapsamında yöresel ürün stantlarını gezdi ve üreticilerle sohbet etti.

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri ile Aziziye Folklör ekibi halk oyunları gösterileri sundu.

Vali Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 1978 yılından itibaren kesintili olarak düzenlenen İnsuyu kültür ve sanat etkinliklerinin yeniden yapıldığını bildirdi.

İnsuyu'nun toplumun hafızasında önemli yer edindiğini belirten Bilgihan, "Bu yeri ve bu hafızayı canlandırmak ve bu nostaljiyi tekrar yaşatmak istedik. O nostaljinin gereği olarak da bugün aslında İnsuyu'nda yörenin ürettiği bütün ürünleri görebilirsiniz. Geçmişe bir yolculuk yapmak, geçmişten bugüne de bu kültürü taşımak bizim açımızdan son derece önemli. Hep söylüyoruz, Burdur kültürüyle, tarihiyle, turizmiyle, doğal güzellikleriyle hakikaten saklanmış bir cennet. Bu cenneti herkesin keşfetmesini istiyoruz. Doğayı, tarihi ve bu büyük kültürel zenginliği yaşayarak ancak bunu keşfedebilirsiniz." dedi.

Festivalde yerel sanatçıların türkülerinin yanı sıra Faik Öztürk, Safiye Soyman ve Bedia Akartürk sahne aldı.

Isparta'dan gelen Aydın Ayvaz, etkinliği çok beğendiğini belirterek İnsuyu Mağarası'nı herkesin görmesi gerektiğini söyledi.

Etkinlik boyunca yaklaşık 9 bin katılımcı şarkı ve türkülere eşlik ederek eğlendi.

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali...

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali organize edildi. Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri halk oyunu gösterisi sundu.

Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olan İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali...

İLGİLİ HABERLER

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Sumud Filosu: Ayşenur Ezgi Eygi için sorumluların cezalandırılmasını istedi
2
Boko Haram Saldırısı: Nijerya'da 63 Kişi Hayatını Kaybetti
3
İnsuyu Mağarası'nda Kültür ve Sanat Festivali — Burdur'da Kültür Turizmi Canlandı
4
Erzurum'da Yaya Kazası: Arzu Aksakallı Öldü, Sürücü Tutuklandı
5
Bolu'da Akredite Derneklere Orman Yangınıyla Mücadele Eğitimi
6
Avn'dan ABD'ye Çağrı: İsrail Güneyden Çekilsin, Lübnan Ordusu Sınırda Konuşlansın
7
Kerbela'da Yapımı Süren Köprü Çöktü: 5 Kişi Yaralandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı