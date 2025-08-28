DOLAR
İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

BDDK kararıyla BTK, Türk Telekom'a tarifelere her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde otomatik zam yapma yetkisi verdi; uygulama 1 Temmuz 2026'da başlıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 12:39
İnternete otomatik zam dönemi resmen başladı

Türkiye'deki milyonlarca internet kullanıcısını ilgilendiren karar BDDK tarafından alındı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), internet altyapısının toptan sağlayıcısı konumundaki Türk Telekom'a, tarifelerine her yıl iki kez otomatik zam yapma yetkisi verdi. Bu düzenlemeyle sabit internet faturalarında yeni bir dönem başlayacağı vurgulandı.

İnternete senede 2 zam

Artık internet faturaları her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez güncellenecek. Bu artışlar sadece Türk Telekom abonelerini etkilemeyecek; altyapısını kullanan diğer tüm internet servis sağlayıcılarının müşterileri de zamlardan etkilenecek.

Zam takvimi ve uygulama

BTK'nın 2025/DK-ETD/260 sayılı Kurul Kararı ile hayata geçirilen yeni düzenleme, sektörde öngörülebilirlik ve esneklik sağlama amacıyla yapıldı. Karara göre Türk Telekom, toptan sunduğu internet hizmetlerinin ücretlerini belirlenen ekonomik göstergeye bağlı olarak güncelleyebilecek. Bu yeni otomatik zam sistemi, 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak.

Zam oranları nasıl belirlenecek?

Vatandaşların en çok merak ettiği husus zam oranlarının nasıl belirleneceği. Kararda artışların keyfi olmayacağı ve bir üst limite tabi tutulacağı açıkça ifade edildi. Türk Telekom'un yapacağı tarife güncellemelerinde tavan oran, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE)'ye göre hesaplanacak. Artış oranı, en son açıklanan Yİ-ÜFE'nin, 2025 yılı Nisan ayı Yİ-ÜFE'sine oranını geçemeyecek.

