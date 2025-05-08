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Interpol Tarafından Aranan Kişi Fethiye'de Yakalandı

Interpol'un kırmızı bültenle aradığı S.D.H, Fethiye'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 13:34
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:34
Interpol Tarafından Aranan Kişi Fethiye'de Yakalandı

Fethiye'de Kırmızı Bültenle Aranan Şahıs Yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan bir kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cinsel taciz suçundan aranan S.D.H'nin (47) Ölüdeniz Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti. Şüpheli hakkında yürütülen operasyon neticesinde hemen gözaltına alındı.

İşlem Süreci

Gözaltına alınan S.D.H, jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde...

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan yabancı uyruklu kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakalandı.

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