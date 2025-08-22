IPC: 15 Ağustos 2025'te Gazze kentinde kıtlık doğrulandı — Volker Türk'ün açıklaması

IPC, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze kentindeki kıtlığı makul kanıtlarla doğruladı

Birleşmiş Milletler destekli Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC), Gazze Şeridi'ndeki durumla ilgili son raporunu yayımladı ve 15 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla Gazze kentinde kıtlığın doğrulandığını bildirdi.

IPC raporunun temel bulguları

Raporda, "15 Ağustos 2025 itibarıyla, Gazze şehrindeki kıtlık (felaket seviyesi olarak bilinen IPC'nin 5. seviyesi) makul kanıtlarla doğrulandı." ifadesine yer verildi. Raporda ayrıca, 22 ay süren çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla kişinin açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya olduğu vurgulandı.

IPC verilerine göre Gazze Şeridi'nde nüfusun yaklaşık %541 milyon kişi IPC ölçeğinde 4. seviye (acil durum), 396 bin kişi ise 3. seviye (kriz) düzeyinde açlıkla karşılaşıyor.

Raporda, ağustos ortası ile eylül sonu arasında koşulların daha da kötüleşmesinin ve kıtlığın Deyr Belah ve Han Yunus'a yayılmasının beklendiği belirtildi. Buna göre nüfusun yaklaşık üçte biri, yani 641 bin kişinin IPC'nin 5. seviyesindeki açlıkla karşı karşıya kalması, 4. seviyede açlık çeken kişi sayısının ise 1,14 milyona yükselmesinin muhtemel olduğu ifade edildi. Raporda ayrıca "Akut yetersiz beslenmenin hızla kötüleşmeye devam etmesi öngörülüyor." denildi.

İnsani etkilere dair tahminlerde, Gazze Şeridi'nde Haziran 2026'ya kadar 5 yaş altı en az 132 bin çocuğun akut yetersiz beslenmeden muzdarip olmasının beklendiği; bu rakamın Mayıs 2025 IPC tahminlerinin iki katı olduğu kaydedildi. Raporda, yüksek ölüm riski taşıyan 41 binden fazla ağır vaka ve acil beslenme müdahalesi gerekecek yaklaşık 55 bin 500 hamile ve emziren kadının bulunduğu bilgisi yer aldı.

Sınırlı verilere rağmen, Gazze kentinin kuzeyindeki koşulların merkezdekiler kadar şiddetli veya daha kötü olduğunun tahmin edildiği de raporda belirtildi.

Volker Türk'ün rapora ilişkin açıklaması

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, yazılı açıklamasında IPC tarafından ilan edilen kıtlığın "İsrail hükümetinin aldığı önlemlerin doğrudan sonucudur." ifadelerini kullandı ve İsrail'in Gazze'ye giren insani yardım ve diğer malların girişini ve dağıtımını hukuka aykırı şekilde kısıtladığını belirtti.

Türk, Gazze Şeridi'nde sivil altyapının, tarım arazilerinin tahrip edildiğini, balıkçılığın yasaklandığını ve zorla yerinden etmenin uygulandığını vurguladı; tüm bunların kıtlığın nedenleri olduğuna dikkat çekti. Türk, ayrıca şunları ifade etti: "Açlığı bir savaş yöntemi olarak kullanmak bir savaş suçudur ve bunun sonucunda ortaya çıkan ölümler aynı zamanda kasten öldürme savaş suçu da olabilir."

Volker Türk, İsrail yetkililerine Gazze kentindeki kıtlığı sona erdirmek ve Gazze Şeridi genelinde daha fazla can kaybını önlemek için derhal adımlar atma çağrısında bulundu.

Not: Rapor, BM destekli IPC tarafından yayımlanmıştır ve 15 Ağustos 2025 tarihli verilere dayanmaktadır.