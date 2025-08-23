IPC Raporu: Gazze'de 'Kıtlık Yok' İddiası Çürütüldü

Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in 22 aydır süren çatışmaların yol açtığı insani krize rağmen dile getirdiği 'kıtlık yok' iddialarını BM destekli IPC raporunun çürüttüğünü açıkladı.

Hükümet açıklaması ve raporun önemi

Hükümet Medya Ofisi'nin yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler'in desteklediği Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması'nın (IPC) 'Gazze kentindeki kıtlık' raporuna dikkat çekildi. Açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Turk ve Donald Trump gibi isimlerin açıklamalarıyla aynı döneme denk gelen raporun, 'Gazze'nin insan eliyle yaratılmış bir felaket ve sistematik açlıkla karşı karşıya olduğunu' ortaya koyduğu belirtildi.

IPC raporunun bulguları

IPC tarafından yayımlanan son raporda, 15 Ağustos 2025 itibarıyla Gazze şehrindeki kıtlığın (IPC'nin 5. seviyesi, felaket) makul kanıtlarla doğrulandığı ifade edildi. Raporda, '22 ay süren acımasız çatışmaların ardından Gazze Şeridi'nde yarım milyondan fazla insan açlık, yoksulluk ve ölümle karakterize felaket koşullarıyla karşı karşıya.' tespiti yer aldı.

İsrail uygulamalarının niteliği ve etkileri

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığın 'sistematik' olduğu ve uluslararası insancıl hukuk uyarınca bir savaş suçu teşkil edebileceği vurgulandı. Hükümet, 1,2 milyonu çocuk olmak üzere 2,4 milyon Filistinlinin, İsrail'in sınır kapılarını kapatması ve insani yardım girişini engellemesi nedeniyle açlığın en ağır aşaması olan 'beşinci evre''ye fiilen girdiğini kaydetti.

Yardımların akışı, yağma ve güvenlik sorunları

Açıklamada, Gazze'ye ulaşan yardım kamyonlarının büyük kısmının 'İsrail ordusunun koruması altında hareket eden yerel çeteler' tarafından yağmalandığı, bu nedenle yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığı ve karaborsada yüksek fiyatlarla satıldığı belirtildi. Ayrıca BM İnsani İşler Koordinasyon Merkezi (OCHA) verilerine atıfta bulunularak, mayıs ayından bu yana günde ortalama 90 olmak üzere toplam 10 bin kamyon yardım girişinin sağlandığı, bunun ihtiyaç duyulan günlük en az 600 kamyonun yalnızca yüzde 15'ine denk geldiği vurgulandı.

Uluslararası çağrı ve talepler

Filistin Hükümeti, uluslararası topluma İsrail'in Gazze ablukasını kaldırma, BM standartlarına göre günde en az 550-600 yardım kamyonunun engelsiz biçimde girişine izin verme, yardım konvoylarının ve çalışanlarının korunması ile yağma ve müdahalelerin önlenmesi çağrısında bulundu.

Gazze'de insani tablo

İsrail'in saldırıları ve sıkı abluka altında Gazze Şeridi, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesi eksikliğiyle beraber yaygın açlıkla karşı karşıya. Açıklamada, başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümlerin arttığı, sivil altyapının tahrip edilmesi sonucu Gazze'nin yüzde 88'inin hasar gördüğü ifade edildi. Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de, yerinden edilenlerin sayısının 2 milyon'a ulaştığı ve çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtildi.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalık ortamlarda hijyen eksiklikleri ve bulaşıcı hastalık riski altında yaşamaya çalışıyor. Açıklamada ayrıca İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin barındığı sivil noktaların hedef alındığı kaydedildi.

Sonuç olarak Filistin Hükümeti, IPC raporunun Gazze'deki krizin ciddiyetini ortaya koyduğunu belirterek, uluslararası aktörleri acil ve somut adımlar atmaya çağırdı.