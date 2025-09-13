İpek Yolu'nun Mirası: Yüen ve Ming Dönemi Çin Porselenleri Pekin'de

İpek Yolu'nun Mirası Pekin'de: Yüen ve Ming Dönemi Çin Porselenleri

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi, çağlar boyunca Doğu ile Batı arasındaki kültürel etkileşimlerin izlerini taşıyan nadir Çin porselenlerini sanatseverlerle buluşturdu. Merkez, "İpek Yolu'nda Çini Mavisi ile Beyazın Buluşması: Yüen Hanedanı Mavi-Beyaz Porselenleri" başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı.

Sergideki eserler ve katkılar

Sergide, Çin'in Yüen Hanedanı (13. ve 14. yüzyıllar) ile Ming Hanedanı'nın erken dönemine (14. yüzyıldan 17. yüzyıla kadar) ait 10 parça nadir mavi-beyaz porselenden oluşan seçki izleyiciye sunuldu. Koleksiyonda, çini mavisi ile bezenmiş beyaz porselen çömlek ve vazolar öne çıktı.

Eserler, Amerikan Asya Kültür Vakfı ve Çin Huangyüe Sanat Vakfının katkılarıyla bir araya getirildi. Sergiye, İstanbul'daki Topkapı Sarayı Koleksiyonu'nda bulunan aynı dönemlere ait mavi-beyaz Çin porselenlerinin fotoğrafları da eşlik etti.

Katılımcılar ve etkinlik

Sergi, Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş'ın ev sahipliğinde düzenlendi. Açılışa Çinli akademisyenler, uzmanlar, seramik sanatçıları, müzayedeciler ve çok sayıda sanatsever katıldı.

"İpek Yolu ticareti, kültürel etkileşimi de beraberinde getirdi"

Türkiye Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal, eşi ile birlikte sergiyi ziyaret ederek eserleri inceledi ve konuklara hitaben konuşma yaptı. Ünal konuşmasında, Türkiye ve Çin'in binlerce yıllık kültürel miraslarıyla iki büyük medeniyetin temsilcileri olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: "İpek Yolu, yüzyıllar boyunca Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinden Çin'den Avrupa'ya seyahat eden tüccarların ana güzergahı oldu. Kadim İpek Yolu üzerinde asırlardır süren ticaret, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi de beraberinde getirdi."

Topkapı Sarayı Koleksiyonu'nun önemi

Ünal, Topkapı Sarayı Müzesi'nin Çin dışındaki en büyük porselen koleksiyonuna sahip olduğuna dikkat çekti. Koleksiyonda yaklaşık 12 bin parça bulunduğunu ve dünyada bugün yaklaşık 200 adet olan Yüen Hanedanlığı dönemine ait mavi-beyaz porselenlerden 40'ının da yer aldığını ifade etti.

Ünal ayrıca, Topkapı Koleksiyonu'nun 13. ile 20. yüzyıllar arasındaki dönemi kapsayan, Çin'de ihraç malı ve kısmen iç piyasa için üretilen porselenlere ev sahipliği yaptığını belirterek: "Bilhassa Yüen Hanedanlığı dönemine ait mavi-beyaz porselenler kuşkusuz bu koleksiyonun en değerli parçalarından biri olarak öne çıkmaktadır." dedi.

Ünal, Çin porselenlerinin Osmanlı sosyal yaşamında refahın göstergesi olduğunu, zarafetleri nedeniyle rağbet gördüğünü ve Türk çini ustalarına ilham vererek bu coğrafyada porselen üretiminin başlamasına zemin hazırladığını vurguladı.

Akademik diyalog ve kültürel etkileşim

Prof. Dr. Eyüp Sarıtaş, serginin Çin porselenlerinin seçkin sanatı ile Osmanlı İmparatorluğu'nun mali kaynakları ve sanat anlayışı arasında bir diyalog kurma imkanı sunduğunu belirtti. Sarıtaş, akademisyenler, uzmanlar ve sanatçıların sunum ve fikir alışverişlerinin etkinliğin Türkiye ile Çin arasında bir medeniyet diyaloğuna katkı sağlayacağını ifade etti.

