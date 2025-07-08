İpsala Gümrük Kapısı'nda Yeni Pasaport Kontrol Peronları Hizmete Açıldı

İpsala Gümrük Kapısı'nda Yeni Düzenleme

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı, yeni pasaport kontrol peronlarıyla yolculara daha hızlı hizmet sunmaya başladı. Yaz aylarında memleketlerine dönen gurbetçilerin bekleme sürelerini azaltmak amacıyla gerçekleştirilen bu düzenlemeyle, yolcuların işlemleri daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlanacak.

Yeni Pasaport Kontrol Peronları

Valilikten alınan bilgilere göre, sınır kapısında 4 yeni pasaport kontrol peronu oluşturuldu. Bu yeni peronların özellikle yaz aylarında ve bayram dönemlerinde artan yoğunluğu minimize etmesi hedefleniyor.

Yeni hizmete alınan peronlarla birlikte, sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapan yolcuların bekleme sürelerinin önemli ölçüde azalması bekleniyor. Böylece, yolcuların geçişleri daha da hızlanacak.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Sınır kapısında yeni pasaport kontrol peronları oluşturuldu.

Edirne'nin İpsala ilçesindeki İpsala Gümrük Kapısı'nda, ülkeye giriş yapan yolcuların işlemlerini daha hızlı ve konforlu şekilde tamamlayabilmeleri amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi. Sınır kapısında yeni pasaport kontrol peronları oluşturuldu.