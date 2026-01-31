Bursa'da Çocuklar 'Güvenli Yaşam Atölyesi'yle Afet Bilinci Kazanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kent Konseyi iş birliğinde düzenlenen 'Güvenli Yaşam Atölyesi'nde çocuklar, uygulamalı etkinliklerle afetlere karşı bilinçlendirildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:02
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:11
Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Kent Konseyi iş birliğiyle düzenlenen Güvenli Yaşam Atölyesinde çocuklar, eğlenceli ve uygulamalı etkinliklerle afetlere karşı bilinçlendirilerek muhtemel risklere karşı hazırlıklı hale getirildi.

Atölye içeriği

Etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi ortaklığında, Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi Kent Konseyi Çınar Salonda gerçekleştirildi. Programın temel hedefi, çocuklara afet öncesi, afet anı ve sonrası için gerekli güvenli yaşam becerilerini kazandırmaktı.

AKOM yetkilileri, çocuklara afetin ne olduğu, alınabilecek önlemler ve deprem konularında bilgi verdi. Depreme hazırlık, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışlar eğitici ve uygulamalı çalışmalarla aktarıldı.

AKOM ziyareti

Atölye çalışmasının ardından çocuklar, AKOM yetkilileri eşliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezini ziyaret ederek çalışma alanlarını yerinde inceledi. Ziyaret sırasında şehir kameralarıyla yapılan gözlemler ile hava durumu izleme ve analiz süreçleri hakkında bilgi verildi ve çocukların yönelttiği sorular ayrıntılı şekilde yanıtlandı.

Ailelerin değerlendirmesi

Etkinliğin sonunda aileler, çocuklarının eğlenceli ve öğretici bir gün geçirdiğini belirterek Bursa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.

