Nevşehirli Seyahat Acentelerine Erciyes Sunumu — Erciyes'in Potansiyeli ve İş Fırsatları

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş., Nevşehirli turizm profesyonellerine Erciyes Kayak Merkezi'nin potansiyelini, güncel durumunu ve acentelere sunduğu iş fırsatlarını anlattı.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:44
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Erciyes A.Ş. tarafından, Nevşehir’de faaliyet gösteren turizm profesyonellerine yönelik olarak Erciyes Kayak Merkezi’nin potansiyeli ve mevcut durumu hakkında kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya Katılanlar

Toplantıya; TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Falay, Erciyes BTK Başkanı Ali Emre Mart, Kapadokya BTK Başkanı Faruk Kahveci, Erciyes A.Ş. Reklam ve Pazarlama Sorumlusu Mehmet Budak, yönetim kurulu üyeleri ile bölgede aktif olarak faaliyet gösteren çok sayıda seyahat acentesi temsilcisi katıldı.

Sunumda Ele Alınan Konular

Toplantıda, Erciyes Kayak Merkezi’ne ilişkin güncel gelişmeler, destinasyonun ulusal ve uluslararası pazardaki konumu, Erciyes’e tur düzenleyen ve düzenlemeyi planlayan acenteler için mevcut ve potansiyel iş fırsatları detaylı biçimde ele alındı. Ayrıca konaklama altyapısı, satış kanalları ve operasyonel süreçlerde geliştirilebilecek iş birliği modelleri üzerinde duruldu.

Hedefler ve İş Birliği

Erciyes A.Ş. tarafından gerçekleştirilen sunumda, kayak merkezinin sunduğu imkanlar ve büyüme potansiyeli acente temsilcileriyle paylaşıldı. Toplantı kapsamında Kapadokya ve Erciyes destinasyonları arasında karşılıklı turizm entegrasyonunun güçlendirilmesi, kış turizmi ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve seyahat acenteleriyle daha etkin ve sürdürülebilir bir iş birliği zemini oluşturulması hedefleri vurgulandı.

