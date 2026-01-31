Tarsus Zeytinyağı Dünya Yolunda: 1. Natürel Sızma Kalite Yarışması Lansmanı

Tarsus zeytinyağı dünya yolunda: Lansman geniş katılımla gerçekleştirildi

Tarsus Belediyesi öncülüğünde; Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Tarsus Ziraat Odası ile Tarsus Slow Food Yeryüzü Pazarı Derneği iş birliğiyle hayata geçirilen 1. Tarsus Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışmasının lansmanı geniş katılımla gerçekleştirildi. Tarsus’un binlerce yıllık tarım mirasının önemli bir parçası olan zeytin ve zeytinyağı, düzenlenen programla yeniden gündeme taşındı.

Lansman ve hedefler

Programda konuşan Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç, yarışmanın yalnızca bölgesel bir organizasyon olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı. Boltaç, yarışmanın adil, şeffaf ve dünya standartlarına uygun bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Bugün belki bölgesel ölçekteyiz ama bu yarışma dünya standartlarına uygun bir sistemle kurgulandı. İlerleyen süreçte ulusal ve uluslararası alanda ses getiren bir organizasyon olmasını hedefliyoruz. İlk adımı atıyoruz; bebek emekliyor, sonra yürüyecek, sonra koşacak" dedi.

Üreticiye kalite odaklı teşvik

Tarsus Ticaret Borsası, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası ile Tarsus Ziraat Odası temsilcileri, yarışmanın üreticileri kalite odaklı üretime teşvik edeceğini, Tarsus zeytinyağının bilinirliğine ve marka değerine katkı sunacağını belirtti. Katılımcılar, yarışmanın bölge üretimini destekleyerek uzun vadede ekonomik ve prestij kazanımı sağlayacağı görüşünde birleşti.

Bilimsel ve duyusal değerlendirme

Yarışma sürecine ilişkin teknik bilgiler panel lideri ve uzmanlar tarafından paylaşıldı. Açıklamalarda, yarışmanın yalnızca kimyasal analizlere değil, duyusal analizlere de dayalı olacağı vurgulandı. Yapılan açıklamada, kusur aramaktan ziyade zeytinyağlarının aroma, denge, kalıcılık ve karakteristik özelliklerinin ön plana çıkarılacağı belirtildi.

Yarışmanın altyapısının, Tarsus Belediyesi tarafından daha önce hayata geçirilen çalışmalarla güçlendirildiği ifade edildi. Bu kapsamda, Çukurova Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı çerçevesinde yürütülen "Natürel Zeytinyağı Duyusal Analiz ve Sofralık Zeytin İşleme Yöntemleri Eğitimi" ile duyusal analiz kapasitesinin artırıldığı ve yarışmanın bilimsel temeller üzerine oturtulduğu kaydedildi.

Uluslararası Zeytin Konseyi kriterlerine uygun şekilde yürütülecek yarışmada, numunelerin kör tadım yöntemiyle, renk etkisini ortadan kaldıran özel bardaklar kullanılarak değerlendirileceği; tadımların eğitimli panelistler tarafından istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar verecek şekilde gerçekleştirileceği bildirildi.

Başkan Boltaç'ın vurguları

Programda yeniden söz alan Başkan Boltaç, zeytinin Tarsus için taşıdığı tarihsel ve kültürel değere dikkat çekti: "Bugün burada bir belediye başkanı olarak değil, bu toprakların evladı olarak bulunuyorum. Zeytinle ve toprakla büyüyen bir ailenin çocuğuyum. Zeytin bu toprakların hafızasıdır; binlerce yıldır emeği ve bereketi temsil etmiştir. Biz bu değerin önünü açan idareciler olmak istiyoruz."

Bölgesel başlangıç, uluslararası hedef

Bu yıl Doğu Akdeniz Bölgesini kapsayan yarışmanın, bölgesel ölçekte başlatılan ve gelişimi hedeflenen bir kalite sürecinin ilk adımı olduğu ifade edildi. Lansman programı, katılımcılara yönelik tadım uygulamalarıyla sona erdi.

