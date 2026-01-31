İstanbul Boğazı'nda NOTA APP adlı kuru yük gemisinde makine arızası

İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde NOTA APP adlı 188 metre boyundaki kuru yük gemisinde makine arızası yaşandı; gemi Ahırkapı'ya demirletildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:01
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:01
İstanbul'dan Ukrayna'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Üsküdar önlerinde makine arızası yaşayan NOTA APP isimli 188 metre boyundaki dökme yük gemisinde arıza meydana geldi.

Gemi trafik merkezinin müdahalesi

Olay, Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinin koordinasyonuyla yönetildi. Yapılan yönlendirme ve güvenlik önlemleri sonucu gemi Ahırkapı'ya demirletildi ve seyir güvenliği sağlandı.

