Çelik Eşyacılar Odası’nda Mükremin Suludere Yeniden Başkan Seçildi

Çelik Eşyacılar Odası’nda Mükremin Suludere yeniden seçildi
Seçimli Olağan Genel Kurulda güven tazeledi
Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası’nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Mükremin Suludere yeniden seçilerek güven tazeledi.
Toplantı, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Genel kurula TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve üyeler katıldı.
Divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır üstlendi. Gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilerek seçimlere geçildi.
Seçimler tek liste ile tamamlandı ve mevcut başkan Mükremin Suludere yeniden başkan seçildi.
Divan Başkanı Odakır, Suludere'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.
ÇELİK EŞYACILAR ODASI'NIN YAPILAN GENEL KURULUNDA MEVCUT BAŞKAN MÜKREMİN SULUDERE YENİDEN SEÇİLEREK GÜVEN TAZELEDİ.