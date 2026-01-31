Çelik Eşyacılar Odası’nda Mükremin Suludere Yeniden Başkan Seçildi

Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası’nın seçimli genel kurulunda mevcut başkan Mükremin Suludere, tek listeyle yeniden seçildi.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 16:37
Seçimli Olağan Genel Kurulda güven tazeledi

Çelik Eşyacılar ve Mefruşatçılar Odası’nın yapılan genel kurulunda mevcut başkan Mükremin Suludere yeniden seçilerek güven tazeledi.

Toplantı, Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Uygulama Otelinde gerçekleştirildi. Genel kurula TESKOMB Genel Başkan Vekili Mustafa Alan, oda başkanları ve üyeler katıldı.

Divan başkanlığını KESOB Başkanı Şeyhi Odakır üstlendi. Gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilerek seçimlere geçildi.

Seçimler tek liste ile tamamlandı ve mevcut başkan Mükremin Suludere yeniden başkan seçildi.

Divan Başkanı Odakır, Suludere'yi tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

